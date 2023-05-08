Umut Bozok: “İki gol attım, çok mutluyum”

Trabzonspor'un başarılı futbolcusu Umut Bozok, bu yıl fazla gol atamadığını ancak elinden geleni yapmaya çalıştığını ifade ederek, iki gol attığı için mutlu olduğunu söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti. Bordo-mavililer 5 hafta sonra galibiyetle tanıştı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan bordo-mavili takımın başarılı futbolcusu Umut Bozok, “Ben bu yıl fazla gol atamıyordum. Biraz zor bir sene geçiriyorum. Bunu herkes biliyor. Yeni hoca geldi. Kendimi idmanda maçta fazla göstermem gerekiyor. Bugün hoca iki kere beni ilk 11 oynattı. Elimden geleni yapamaya çalışıyorum. Bugün iki gol attım. Çok mutluyum. İç sahada iki gol atmak benim için çok önemli inşallah devamı gelir. Her maç üst üste 5-6 tane maç oynamak çok iyi. Ben temposuz zannediyordum kendimi. En son ne zaman üst üste iki maç oynadım hatırlamıyorum. Ama benim için çok önemli. Sezon yavaş yavaş bitiyor. Yeni sezona da hazırlanmamız lazım. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Bu sene Maximiliano ile beraber çift forvet hiç oynamadık. İlk kez oldu. Alışmamız lazım birbirimize ama Gomez çok iyi bir forvet. Topa doğru geliyor. Bana baya alan oluşturuyor. Daha çok beraber çalışmamız lazım. Bugün 2-0 aldık. İnşallah sonraki maçta daha iyi oynarız ve inşallah Gomez de gol atar bir dahaki sefere” ifadelerini kullandı.