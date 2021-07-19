Umut ve Yaşam Derneği'nden onkoloji tedavisi gören çocuklara bayram desteği

Umut ve Yaşam Derneği, başlattığı proje ile çocuklara bayramlık ve maddi destek göndermeye devam ediyor. Bir doğal ürünler mağazasının desteği ile kanser hasta ve yakınlarına maddi destek sağlanıyor. Doğal ürünlerin satışının yapıldığı mağazadan 31 Temmuz'a kadar yapılan satışlardan elde edilen gelirlerin bir kısmı Umut ve Yaşam Derneğine bağışlanıyor. Bağışlanan bu para bebek ve çocukların içinde olduğu sosyal projelere aktarılıyor.

Umut ve Yaşam Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Nimet Baki tarafından sosyal medya üzerinden de yapılan canlı yayınlarla, ünlü oyuncuların katılımı ile yapılan satışlardan elde edilen gelirler onkoloji çocuklarına umut oluyor.