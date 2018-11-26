Ünal Karaman: “Maç beraber bitseydi çekeceğimiz ızdırabı, acıyı düşünün”

Maç beraber bitseydi çekeceğimiz ızdırabı, acıyı düşünün” dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi 2-1 yendi. 8 yıllık galibiyet özlemini dindiren bordo-mavililerin teknik direktörü Ünal Karaman da karşılaşma sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kazanmanın güzel olduğunu dile getirerek, “Kazanmak güzel. Tek başına sonuç olarak değil daha farklı değerlendirilebilir. Coşku harikaydı. Böyle bir coşkuyla oynanan oyundan sonra belki çok daha erken bitirebileceğimiz bir müsabaka olabilirdi. Ama şükürler olsun sonucu almak güzel” dedi.

“Bu saatten sonra bu şokları yaşamak istemiyorum”

'Maç 2-1 olduğunda kaybedeceğiz diye aklımın ucuna hiçbir şey getirmedim' diyen Karaman, “Sezon başından beri maalesef kaybettiğimiz müsabakalarda dahil bu tarz talihsizlikleri yaşadık. Allah korusun ki top direkten dışarı çıktı. Maç beraber bitseydi çekeceğimiz ızdırabı, acıyı düşünün. Ama maç başından sonuna kadar inanmış bir futbolcu, inanmış bir taraftarımız vardı. Başkanımız nezdinde yönetimimize de teşekkür ediyorum. Maç 2-1 olduğunda kaybedeceğiz diye aklımın ucuna hiçbir şey getirmedim. Çünkü adaletsizlik bu kadar da olmazdı. Bizim daha önce o limitimizi doldurduk diye düşünüyorum. Bu saatten sonra bu şokları yaşamak istemiyorum. Hedefimiz oynayacağımız ilk müsabakaya en iyi şekilde hazırlanıp maçı kazanma adına sahada bize yakışanı yapmak” ifadelerini kullandı.