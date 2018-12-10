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Ünal Karaman, Trabzonspor Futbol Okulu açılışına katıldı

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Artvin Yusufeli’nde Trabzonspor Futbol Okulu’nun açılışını yaptı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Artvin Yusufeli'nde Trabzonspor Futbol Okulu'nun açılışını yaptı. Karaman, Yusufeli Kaymakamı Eyüp Kaykaç ve Belediye Başkanı Eyüp Aytekin'i ziyaret etti.


Kaymakam Kaykaç ve Belediye Başkanı Aytekin, ziyaretin anısına Teknik Direktör Ünal Karaman'a plaket verirken, ziyaretin ardından Karaman, Trabzonspor Yusufeli Futbol Okulu'nun açılışını yaptı. Yusufeli Trabzonspor Futbol Okulu yetkilisi Mustafa Çakmak, Kaymakam Eyüp Kaykaç ve Belediye Başkanı Ayüp Ayetkin'in katılımıyla yapılan açılışın ardından Karaman, minik Trabzonsporlularla hatıra fotoğrafı çektirdi.

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