Ünal Karaman ve öğrencilerinin aklı zirvede

Fenerbahçe, Kayserispor ve Atiker Konyaspor engellerini kayıpsız geçen bordo-mavililerde futbolcular, teknik direktör Ünal Karaman'ın Beşiktaş maçı öncesi vereceği stratejik kararları bekliyor.

Spor Toto Süper Ligin 16'ncı haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan Trabzonspor, bu maçın hazırlıklarını sürdürürken, Teknik Direktör Ünal Karaman ve öğrencileri de tüm hesapları galibiyet üzerine yapıyor. Fenerbahçe, Kayserispor ve Atiker Konyaspor maçlarını kayıpsız geçerek üst üste 3 maç kazanan bordo-mavililer hanesine 9 puan yazdırarak zirve yolunda önemli bir adım attı. Üst basamaklarda kalıcı olmayı kafasına koyan teknik direktör Ünal Karaman ve öğrencileri Beşiktaş ile yatıp Beşiktaş ile kalkıyor. Siyah-beyazlıların hocası Şenol Güneş'in, neler yapabileceğini en iyi bilenlerden biri olan Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, takımına da bu doğrultuda taktikler veriyor.

Sosa ve Olcay'a özel görev

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, uzun süre siyah-beyazlıların formasını giyen Sosa ve Olcay Şahan'a, zorlu müsabaka öncesi özel görev verdi. İstanbul'un 3 büyüklerine karşı bu sezon deplasmanda oynayacakları ilk maçın Beşiktaş müsabakasına denk gelmesi nedeniyle siyah-beyazlı tribünleri ve atmosfer hakkında takım arkadaşlarını bilgilendiren iki tecrübeli isim takımdaki genç oyuncularla da yakında ilgilenerek zorlu müsabaka öncesi sahada yaşanması muhtemel gelişmelerle ilgili olarak bilgilendirme yapıyor. Özellikle takım kaptanı Sosa ise nelere dikkat edilmesi gerektiği noktasında takım arkadaşlarına telkinde bulunuyor.

Sakatlardan sevindirici haber

Trabzonspor'da Beşiktaş maçı öncesi Sosa, Onazi ve Abdülkadir Ömür'de yaşanan sevindirici gelişme Teknik Direktör Ünal Karaman'ı sevindirdi. Uzun süredir takımla birlikte antrenmanlara çıkmayan oyuncular, sadece maç öncesi kontrol amaçlı takımla birlikte çalışıyorlardı. 3 oyuncunun dün ve bugün yapılan antrenmanlarda takımla birlikte yer alması ve herhangi bir sorun yaşanma zorlu maç öncesi bordo-mavililerin biraz olsun rahatlattı.

Futbolcuların gözü Karaman'da

Son haftalarda yakalanan olumlu havanın bozulmamasına büyük bir özen gösteren Ünal Karaman, antrenmanlarda oyuncularına gerekli uyarıları yaparken, forma rekabeti içinde olan oyuncular ise Karaman'ın gözüne girmek için büyük bir efor sarf ediyorlar. Motivasyonun üst seviyede olduğu bordo-mavililerde, futbolcular Karaman'ın gözünün içine bakarken, başkan Ahmet Ağaoğlu'da Trabzon'a gelerek yarın takımla birlikte İstanbul'a gitmesi bekleniyor.