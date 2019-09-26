Ünal Karaman'dan 3 büyüklere geçit yok

Trabzonspor, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde İstanbul’un şampiyonluklar yaşamış üç büyüklerine geçit vermiyor.
Trabzonspor, Teknik Direktör Ünal Karaman yönetiminde İstanbul'un şampiyonluklar yaşamış üç büyüklerine geçit vermiyor. Karaman, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı bordo-mavililerin başında çıktığı 7 maçta sadece 1 yenilgi aldı.
Süper Lig'de, üst üste gelen talihsiz sakatlıklar nedeniyle sıkıntılı günler geçiren Trabzonspor, pazar günü sahasında oynayacağı Beşiktaş karşılaşmasına çıkış maçı olarak bakıyor. Bordo-mavililerin en büyük kozlarından biri ise Teknik Direktör Ünal Karaman'ın, bordo-mavili takımın başına geldiği günden beri İstanbul'un şampiyonluklar yaşamış üç büyüklerine karşı ortaya koyduğu performansla birlikte aldığı saha sonuçları.
Bordo-mavililer, geçen sezon başında göreve getirdiği Ünal Karaman yönetiminde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray karşısında oynadığı 7 lig maçında sadece 1 yenilgi aldı. Söz konusu maçlarda 3 karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Karadeniz ekibi, 3 maçta da rakipleriyle berabere kaldı. Bordo-mavililer bu maçlarda attığı 13 gole karşılık kalesinde 9 gol gördü. Ünal Karaman'lı Trabzonspor bu sonuçlarla ezeli rakipleri karşısında 12 puan toplarken, 9 puan kaybetti.
Evindeki 3 maçı da kazandı
Trabzonspor, Ünal Karaman yönetiminde taraftarı önünde İstanbul'un 3 büyüklerine karşı oynadığı maçları kazandı. Bordo-mavililer Karaman ile ilk olarak geçen sezon sahasında önce Galatasaray'ı 4-0, ardından Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti. Bordo-mavililer Beşiktaş'ı ise 2-1'le geçerek ezeli rakipleriyle evinde oynadığı 3 maçtan 9 puan çıkardı.
Deplasmanda 1 yenilgi
Trabzonspor ezeli rakiplerine karşı deplasmanda oynadığı 4 maçta ise 1 yenilgi aldı. Geçtiğimiz sezon İstanbul'da Galatasaray karşısında 3-1 mağlup olarak söz konusu dönemdeki tek yenilgisini yaşayan Trabzonspor, daha sonra deplasmanda Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan bordo-mavili ekip, bu sezon ise Fenerbahçe ile İstanbul'da oynadığı mücadeleden 1-1 beraberlikle ayrıldı.