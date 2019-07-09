Ünal Karaman'dan oyuncularına yakın markaj

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor'da Teknik Direktör Ünal Karaman, oyuncularına göz açtırmıyor. Karaman yönetimindeki bordo-mavililerde temponun artacağı, önümüzdeki günlerde daha da yoğun bir hazırlık dönemine girileceği belirtiliyor.

Yeni sezon hazırlıklarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdüren Trabzonspor'da Ünal Karaman, işi sıkı tutuyor. Yoğun bir hazırlık dönemi geçiren tecrübeli teknik adamın isteği, arzusu ve azmi takıma da yansımış durumda. Çalışmalar sırasında oyuncularından gözünü ayırmayan tecrübeli çalıştırıcı, futbolcularına bir dizi uyarılarda bulundu. Yapılan çalışmaların istediği seviyede olmasına da dikkat eden Karaman, isteklerini yerine getirmeyen oyunculara aynı çalışmayı bir kez daha yaptırıyor. Antrenman temposunun daha da artacağı öğrenilirken, futbolcular da alışılmış antrenman teknikleri yerine günün şartlarına uygun modern çalışma metotlarıyla hırslı bir görüntü sergiliyorlar.

Karaman, iletişime büyük önem veriyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın, kampta önem verdiği konuların başında ise yardımlaşma geliyor. Antrenmanlarda ve saha dışında oyuncularıyla yakın temas kuran tecrübeli teknik adam, takımıyla sık sık bir araya gelerek neler yapabilecekleri noktasında fikir alış-verişinde bulunuyor. Bireysel görüşmelere de büyük bir önem veren başarılı çalıştırıcı, takım içinde kuracakları iletişimin kendilerine büyük katkı sağlayacağına vurgu yapıyor.

"Her zaman birlikteyiz"

Oyuncularından antrenman yorgunluğundan korkmamalarını isteyen deneyimli teknik direktör, herhangi bir sağlık sorunu veya benzeri bir şey yaşandığında bunun hemen paylaşılmasını istedi. 24 saat ulaşabilecekleri bir ekip olduğunu oyuncularına aktaran Karaman, "Ben sizin her zaman yanınızdayım. Antrenman yorgunluğundan çekinmeyin . Sağlık sorunu veya başka bir sıkıntınız olduğunda 24 saat bana veya ekibe ulaşabilirsiniz. Konuşarak, iletişim kurarak sıkıntılarımızı aşabiliriz. Aile gibi hareket edersek sorunların üstesinden gelebiliriz " diyerek oyuncularını çalışma temposuna motive ediyor.

Teknik ekip geç saatlere kadar çalışıyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman'ın işi sadece antrenman sahasıyla kısıtlı değil. İdman temposunu oyuncuların durumlarına göre belirleyen Karaman, önümüzdeki günlerde tempoyu arttıracak. Trabzon'da gerçekleştirilen kampta genç oyuncuları da yakında gören ve buna göre takım kurgulaması içine giren deneyimli teknik adam, adeta bir mimar gibi de çalışıyor. Teknik ekiple birlikte futbolcuların ortaya çıkan verilerini inceleyip bu analizler sonucunda hangi oyuncuya ne kadar yükleme yapılacağını ve ne seviyede olduklarını belirleyen Ünal Karaman, antrenmanlar sonrası Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gece geç saatlerine kadar çalışma yapıyor.

Karaman karar verecek

Trabzonspor'da izinli olan oyuncuların da takıma katılmasıyla birlikte futbolcu sayısı oldukça artacak. Genç ve tecrübeli oyunculardan oluşan bir yapı kurmaya çalışan Karaman, harmanlamayı iyi seviyede tutabilmek için titiz bir çalışma yürütüyor. İlk etap çalışmalarını Trabzon'da gerçekleştiren bordo-mavililer, 20 Temmuz'da başlayacak olan Avusturya kampı öncesi de bazı isimler hakkında kararını verecek. 5'e yakın hazırlık müsabakası oynayacak olan bordo-mavililerin teknik direktörü Ünal Karaman, yeni sezon öncesinde transferlerin de takıma dahil olmasıyla birlikte ideal kadrosunu belirlemiş olacak.