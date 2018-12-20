Ünal Karaman'ın kadro sıkıntısı

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da Teknik Direktör Ünal Karaman, sakat ve cezalı oyuncuları nedeniyle kadro sıkıntısı yaşıyor.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu'na yükselerek yoluna devam eden Trabzonspor'da gözler 23 Aralık Pazar günü sahasında oynayacağı Çaykur Rizespor maçına çevrildi. Spor Toto Süper Lig'de iyi bir ivme yakalayan bordo-mavililer, Çaykur Rizespor maçını da kazanarak, ligin ilk yarısını moralli kapatmak istiyor. Sakat ve cezalı oyuncuların çokluğu ise Teknik Direktör Ünal Karaman'ı düşündürüyor. Tecrübeli hoca, kritik bölgelerde yaşadığı sıkıntıya kadro içerisinde çözüm üretmeye çalışıyor.

Kale ve savunma sıkıntısı

Çaykur Rizespor maçı öncesi Trabzonspor, savunma ve orta sahada önemli eksikleri bulunuyor. Kadro dışı bırakılan Onur'un ardından Esteban'ın da şehirden ayrılması bütün yükü Uğurcan Çakır üzerine bindirdi. Karaman, Ziraat Türkiye Kupası maçında da genç kaleciyi oynatmak zorunda kaldı. Çakır'ın alternatifi olarak ise 2001 doğumlu Arda Akbulut bulunuyor. Savunma bölgesinde Mustafa Akbaş'ın takımdan ayrılması, Zargo Toure'nin sakatlığının bulunması bu bölgeyi ise alternatifsiz bıraktı. Çaykur Rizespor maçında Teknik Direktör Ünal Karaman, Hüseyin Türkmen ve Hosseini ikilisine şans verecek. Bu iki oyuncunun alternatifi bulunmazken, Batuhan Artaslan, Sivas Belediyespor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası maçında stoper bölgesinde görev yaptı. Beşiktaş maçında gördüğü kart ile cezalı duruma düşen Pereira da Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek. Bu oyuncunun yerine Kamil Ahmet Çörekçi veya Zeki Yavru'nun görev yapması bekleniyor.

Kaptan Sosa sahada olmayacak

Trabzonspor'da en önemli eksiklerin başında ise takım kaptanı Sosa geliyor. Bordo-mavili takımın son haftalarda aldığı sonuçlarda ve takımın pozitif futbol oynamasında önemli etkenlerin başında gelen Jose Sosa'nın sahada olmayacak olması bordo-mavili takımın pas trafiğini etkileyecek. İyi bir uyum yakalayan Sosa ve Onazi ikilisi Çaykur Rizespor maçında birlikte görev yapamayacaklar. Teknik Direktör Ünal Karaman ise sakatlıktan çıkan ve Sivas Belediyespor ile oynanan maçın ikinci yarısında görev verdiği Kucka'yı, zorlu müsabakaya kadar hazır hale getirmesi bekleniyor. Bu bölgede önemli bir sıkıntı ile karşı karşıya kalan Ünal Karaman'ın, Onazi-Yusuf Yazıcı ikilisini de denediği öğrenildi.

Vahid Amiri büyüledi

Trabzonspor'un İranlı oyuncusu Vahid Amiri ise Çaykur Rizespor maçı öncesi teknik heyeti sevindirdi. Ziraat Türkiye Kupası rövanş maçında forma giyen ve bir de gol atan oyuncu performansıyla göz doldurdu. Maçın skoruna ve durumuna bakmadan 90 dakika boyunca aynı ciddiyetle ve performans ile sahanın her yerine basan oyuncu Çaykur Rizespor ile oynanacak olan zorlu maç öncesi teknik direktör Ünal Karaman'ı farklı alternatifler düşünmesine yol açtı.

Trabzonspor'un komşusu Medical Park Stadyumuna ilk kez gelecek.

Trabzonspor, 23 Aralık Pazar günü yeni stadyumu Medical Park'ta komşusu Çaykur Rizespor'u ilk kez ağırlayacak. Bugüne kadar iki takım Trabzon'da oynadıkları maçları Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda oynarken, bordo-mavililer evinde ise komşusuna bir kez yenildi. Bugüne kadar iki takım arasında Trabzon'da oynanan 17 maçta bordo-mavililer 14 galibiyet elde ederken, 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Çaykur Rizespor ise tek galibiyetini 2006-2007 sezonunda 1-0'lık sonuçla aldı.