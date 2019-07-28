Üniversite öğrencileri iş başı yaptı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından düzenlenen Sosyal Çalışma Programı (SÇP)'nın başvuru sürecinin tamamlanarak noter kuraların çekilmesinin ardından Trabzon genelinde çeşitli kamu kurumlarında üniversite öğrencileri çalışmaya başladı. 15 Eylül tarihine kadar haftada üç gün çalışacak olan öğrenciler hem çalışma hayatına adapte olacak hem de kendilerine vakit ayırabilecek.

Öğrencilerin çeşitli kamu kurumlarında çalışmaya başlamasının ardından öğrencilerin çalıştıkları kurumları ziyaret eden Trabzon Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürü İbrahim Büyük “Sosyal Çalışma Programı'nda çalışmaya hak kazanan gençlerimiz; doğanın korunması, kültürel mirasın restorasyonu-korunması ve tanıtılması, kütüphanelerin bakımı ve düzeni, kamu kurumlarının kültürel ve sosyal hizmetlerinin desteklenmesi alanlarında çalışmalar yapıyor. SÇP'nin ne kadar isabetli bir program olduğuna hepimiz şahit oluyoruz. Program sayesinde gençlerimiz çalışma alışkanlığı kazanmalarının yanı sıra hem cep harçlıklarını çıkarıyor hem de çalıştıkları kurumlarda yaptıkları işler sayesinde sosyal sorumluluk noktasında da bilinçlenmiş oluyorlar” dedi.

İl Müdürü Büyük, program sayesinde gençlerin kamu kurumlarının işleyişi hakkında da bilgi sahibi olduğunu sözlerine ekledi.