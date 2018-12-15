Üniversite öğrencileri yarıştı

Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilim Fakültesi'nde Maliye Kulübü tarafından birincisi olan “Bilgi sizde söz bizde” isimli bilgi yarışması yapıldı. KTÜ'de yapılan yarışmaya çok sayıda öğrenci ve akademisyenler katıldı. 6 grubun katılımıyla gerçekleştirilen yarışmada eleme turunda Hukuk, Uluslararası İlişkiler ve İşletme dallarında; yarı final turunda Maliye, Ekonometri ve Kamu Yönetimi dallarında; Final turu ise Muhasebe, İstatistik ve İktisat dallarında soruların sorulmasıyla son buldu.

Yarışmaya katılan gruplardan Dark Knights birinci, Ekonomistler grubu ikinci ve Maliye grubu üçüncü oldu. Derece yapan öğrencilere KTÜ İktisadi ve İdari Bilimler Dr. Öğr. Üyesi Tayyip Yavuz tarafından hediyeleri verildi. Yarışmaya seyirci olarak katılan öğrenciler arasında da kura çekimi yapılarak hediyeler dağıtıldı.