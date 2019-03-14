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Usta Gazeteci Coşkun Aral Trabzon'da iletişim fakültesi öğrencileri ile buluştu

Gazeteci ve belgesel yapımcısı Coşkun Aral, Trabzon Üniversitesi İletişim Fakültesi’nin düzenlendiği bir etkinlikle öğrencilerle bir araya geldi.

Gazeteci ve belgesel yapımcısı Coşkun Aral, Trabzon Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin düzenlendiği bir etkinlikle öğrencilerle bir araya geldi.


Etkinlik öncesi Trabzon Üniversitesi Rektörü Emin Aşıkkutlu ile görüşen Coşkun Aral, kendisine başarı dileklerinde bulundu. Trabzon Üniversitesi İletişim Fakültesinde gerçekleşen etkinliğe Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Doğu Karadeniz Yöre Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı, İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Bahar Eroğlu Yalın, akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.


Hazırladığı televizyon programları, çektiği belgeseller ve savaş alanlarında yaşadığı anılarını üniversite öğrencileri ile paylaşan Coşkun Aral büyük ilgi gördü.

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