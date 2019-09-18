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Uyuşturucu madde ticaretinden aranan 3 şahıs Trabzon'da yakalandı

Trabzon’da uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan aranan 3 kişi gözaltına alındı.

Trabzon'da uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan aranan 3 kişi gözaltına alındı.



Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Metropol şehirlerden Trabzon'a uyuşturucu madde getirdiği tespit edilen ve “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan aranması bulunan M.U., Z.T. ve S.O. isimli şahıslar yapılan operasyon ile yakalandı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramada yaklaşık 700 gram skunk esrar maddesi, 35 adet ecstasy hap, 2 adet hassas terazi ve 3 adet uyuşturucu madde öğütücüsü ele geçirildi. “Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak” suçundan gözaltına alınan 3 şahsın işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

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