Uzman Dr. İlknur Kul Çelik: “Pandemi ile grip aşısında değişiklikler olmuş olabilir; Yeni aşıların ne kadar etkin olacağı konusu kafa karıştırıyor”

İlknur Kul Çelik, pandemi ile grip aşısında değişiklikler olabileceğini belirterek “Pandemi ile grip aşısında değişiklikler olmuş olabilir. Yeni aşıların ne kadar etkin olacağı konusu kafa karıştırıyor. Çünkü bilim adamları grip aşılarını geliştirirken yeni grip versiyonları ve mutant virüsler değerlendiriyorlar” dedi.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. İlknur Kul Çelik, grip pek konuşulmasa da her yıl dünyada yaklaşık 500 bin insanın ölümüne neden olduğunu hatırlattı. Çelik “Son iki yılda Covıd-19 kısıtlamaları insanları evde tutarken, toplumsal mesafeyi koruma, azami hijyen kurallarına uyum ve maske kullanımı ile aslında grip - nezle gibi kış hastalıklarından da korunmuş olundu. Böylece Covid- 19 sırasında ciddi grip salgınları yaşanmadı.Ancak şimdi ise pandemi kısıtlamaları kaldırıldı. Yüz maskeleri kullanılmaz oldu. Toplumsal mesafe kavramı önemsiz oldu. Bunun yanında soğuk hava ülkemizin kuzeyini etkileyecek gibi görünüyor. Bütün bunların olduğu bir ortamda yaklaşan kış, kötü bir grip mevsimini getirebilir. Aslında grip pek konuşulmasa da her yıl dünyada yaklaşık 500 bin insanın ölümüne neden oluyor. Bu sayı ihmal edilebilecek bir sayı değil. Grip salgınları ciddiye alınması gerekir. Yaşlıların veya 65 yaşından büyük insanların özellikle dikkat etmeleri gerekir. Grip aşısı yapılması gerekli olan hastalar, aşılarını ihmal etmemeleridir” diye konuştu.

Bu kış güçlü bir grip mevsimi olması durumunda başka sorunların da beraberinde gelişebileceğine dikkat çeken Çelik, “Eğer bu kış güçlü bir grip mevsimi olması durumunda başka sorunlar da beraberinde gelişebilir. Özellikle Covid pandemisinin kısıtlamalarıyla son 2 yıldır hiç griple tanışmamış çocuklar. Vücutları grip virüsü ile tanışmamış çocuklar fazlaca etkilenebilir ve onların ebeveynleri ise daha dikkatli olmalıdır. Yine pandemi ile grip aşısında da değişiklikler olmuş olabilir. Yeni aşıların ne kadar etkin olacağı konusu kafa karıştırıyor. Çünkü bilim adamları grip aşılarını geliştirirken yeni grip versiyonları ve mutant virüsler değerlendiriyorlar. Tabii son iki yıl için bu konuda bir aksama olacak gibi görülüyor. Onun için insanların daha dikkatli olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Covid pandemisinin geleceğe de katkı sağlayacak durumları olduğunu kaydeden Çelik, “Covid pandemisinin öyle görünüyor ki geleceğe katkı sağlayacağı durumları da var. Şöyle ki Covıd-19 için aşı yapan şirketler artık grip aşıları üzerinde çalışıyor. Bu da gribin daha kolay kontrol altına alabileceklerine dair umut veriyor. Mesela; Covid aşısı için kullanılan mRNA teknolojisi şu anda grip aşıları için test ediliyor. Bilim adamları, testler başarılı olursa, grip virüsünü mRNA aşıları sayesinde hızlıca daha kontrol edilebileceğine inanıyor. Son olarak şunu söylemek isterim ki; bence bu kış insanlarımızın daha dikkatli olunması gereken bir kış olacak. Koruyucu önlemlere bu sene de uysunlar” şeklinde konuştu.