Uzmanından Kurban Bayramında beslenme önerileri

Özel İmperial Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Sude Koltuk, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde beslenme önerilerinde bulundu. Yeterli ve dengeli beslenme düzeni için güne kahvaltı ile başlanılması gerektiğinin altını çizen Koltuk, “Bayramda diyet yapmayın ama sağlıklı beslenerek hem kilonuzu hem de sağlığınızı korumaya devam edebilirsiniz. Kurban Bayramında yeterli ve dengeli beslenme düzeni için güne mutlaka kahvaltı ile başlanmalı, kahvaltının peynir ve yumurta gibi protein içerikli olmasına, yanında mutlaka posa kaynağı olan esmer ekmek, domates salatalık gibi sebzeler eklenmelidir. Eğer kahvaltıya kesilmiş olan kurban etinden eklenecekse peynir ya da yumurta kahvaltıdan çıkarılmalıdır” dedi.

Yeni kesilmiş hayvanların etlerindeki sertliğin hem pişirmede hem de sindirimde zorluk oluşturacağını kaydeden Koltuk, “Midede şişkinlik, hazımsızlık gibi sıkıntılara neden olur. Özellikle mide rahatsızlıkları çeken bireyler eti 24 saat bekletmeden tüketmemelidir. Sindirimi desteklemek için mevsim yeşilliklerinden, baharatlardan ve yoğurttan destek alabilirsiniz. Etleri pişirirken ekstra yağ kullanmayıp kendi yağıyla kısık ateşle pişirmeyi tercih etmeliyiz. Haşlama ızgara ya da fırın da pişirme yöntemleri tercih edilmelidir. Etler küçük parçalar halinde porsiyonlanarak saklanmalıdır. Çiğ etler buzdolabında 3 günden fazla bekletilmemelidir. Derin dondurucuda ise 6-12 ay kadar bekleyebilmektedir. Demir eksikliği olan kişiler kırmızı et tüketiminden 2 saat önce ve sonrasında kalsiyum içeren besinleri (süt/yoğurt/ayran) ve (çay/kahve) tüketmemeye dikkat etmelidir. Ve elbette tatlı tüketilecekse şerbetli ve hamur işi tatlılar yerine sütlü tatlılar, dondurma yada meyveler tercih edilmelidir. Her zaman olduğu gibi su tüketiminin yeterli olmasına dikkat etmeliyiz. Günde 2,5 -3 litre tüketilmesi hedeflenmelidir. Mutlaka yürüyüş veya fiziksel aktiviteyle gün desteklenmelidir” ifadelerini kullandı.