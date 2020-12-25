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Uzungöl kısmen dondu

Türkiye’nin en önemli turizm merkezleri arasında yer alan Trabzon’un Çaykara ilçesi sınırları içindeki Uzungöl, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde etkili olan soğuklar ve kar yağışı sonrası kısmen dondu.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezleri arasında yer alan Trabzon'un Çaykara ilçesi sınırları içindeki Uzungöl, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan soğuklar ve kar yağışı sonrası kısmen dondu.


Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı doğal güzellikleri ile ünlü Uzungöl, şiddetli soğuklar ve kar yağışı sonrası kısmen dondu. Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesi ile gölde donma gözlenirken, beyaz görüntüsüyle seyrine doyumsuz eşsiz manzaralar oluşturan Uzungöl havadan görüntülendi. Pandemi, kar ve soğuk havaya rağmen turizm merkezi Uzungöl ilgi çekmeye devam ederken, az sayıda yerli turist eşsiz doğanın tadını çıkardı.


İstanbul'dan ailesi ile birlikte Uzungöl'e gelerek konaklayan Elif Altunoğlu, “Doğayı görmek istedik. 4 yıl öncede gelmiştik. Tekrar gelelim dedik. Şansımıza kar yağdı. Çok güzel. Yürüyüşe çıktık. Pandemiden ve küçük çocuğumuzdan dolayı Uzungöl'e geldik” dedi.


Uzungöl'ün manzarasını sevdiğini dile getiren Mehmet Holoğlu ise “Manzara çok güzel. Pandemiden dolayı şehirden uzaklaşalım dedik. Herkese tavsiye ederim. Bu manzara, doğa mükemmel” şeklinde konuştu.


İstanbul'dan Korona virüs nedeniyle memleketi Trabzon'a gelen Suzan Çakıroğlu da, “İstanbul'da yıllardır böyle bir kar görmedik. Uzun yıllardır geliyordum ama Uzungöl'de ilk defa böyle bir kar gördüm. Mükemmel bir yer. Korona virüsten dolayı daha güzel olmuş. İstanbul'da dışarıya çıkamıyoruz. Korona virüsten dolayı korku var. Keşke herkesin imkanı olsa da bu güzellikleri görebilse” ifadelerini kullandı.


Yasin Holoğlu ise, Uzungöl'e her yıl gelmeye çalıştığını dile getirerek, “Burada mükemmel bir ortam var. Eskisi gibi çok yoğun değil. Şuanda buranın en güzel tarafı sakin olması. İstanbul gibi yoğun olmaması. O açıdan burayı tercih ettik” diye konuştu.

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