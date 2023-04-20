Uzungöl Ramazan Bayramı tatiline hazır

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin ve Trabzon'un en önemli turizm merkezlerinden olan Çaykara ilçesindeki doğa harikası Uzungöl Ramazan Bayramı tatili için misafirlerini bekliyor.

Otellerdeki rezervasyonlarda doluluk oranı yüzde 70-80 civarında seyrederken, ilkbaharın gelmesini de fırsat bilen doğa severler için 3,5 günlük bayram tatilinde Uzungöl tatilcilerin ilk uğrak noktası olacak. Yerli ve yabancı turistlerin yeşilin her tonunu görebildiği Uzungöl, fotoğraf çekip, doğa sporları yapmak isteyenler tatilciler için fırsatlar sunuyor. Bayram tatilini Uzungöl'de geçirmek isteyen ziyaretçilerin göl etrafındaki yürüyüş yolları güzergahını Trabzon Büyükşehir Belediyesi temizlik işleri personeli tarafından sokaklar su tankerleri ile yıkanarak temizlenirken, bölgede turizm tesisi işleten Engin Akyüz ve Emre Aygün Uzungöl'ü kısa süreliğine ziyaret etmeyi düşünenler için doğa severleri Uzungöl'e davet etti.

Uzungöl'ün Güney Afrikalı misafirleri

Öte yandan Arap turistlerin daha çok ilgi gösterdiği Uzungöl nadir de olsa dünyanın farklı noktalarından gelen turistleri de ağırlıyor. Güney Afrika'nın Bloemfontein şehrinden gelen Luiz ve eşi Harold, Uzungöl'ü çok beğendiklerini ve doğasına hayran kaldıklarını söylediler. İngiliz çift Uzungöl'de balık avlamanın yasak olmasına çok şaşırdıklarını belirtirken, güvenlik güçleri ile bir görüşme yapıp belki bir seferliğine kendilerine izin verilebileceği esprisini de yaptılar. Güney Afrikalı çift herkesi Uzungöl'e davet ettiler.