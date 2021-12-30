Uzungöl yılbaşı tatilcilerini bekliyor

Trabzon'un ve Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Uzungöl yılbaşı etkinlikleri ile yeni yıla hazırlanıyor.

Yılbaşı için Uzungöl'de havai fişek gösterisi ve göl çevresinde ateş yakma etkinliği planlanırken, işletmeler yılbaşı hazırlıklarını da tamamladı. Yılbaşı Gecesi için Karadeniz ve Türk Halk Müziği sanatçıları farklı işletmelerde yılbaşı konserleri verecek. Şu ana kadar yöredeki turistik tesislerde yapılan rezervasyonlarda yüzde 75'in üzerinde doluluğa ulaşılırken, tesislerde Karadenizli sanatçılar İhsan Eş, Nuray Aksoy, İrfan Seyhan ve Orhan Saygın sahne alacak.