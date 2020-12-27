Uzungöl yılbaşına sessiz girecek

Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı turizm merkezi Uzungöl, tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs (Covid-19) nedeniyle son aylarda sessizliğini koruyor. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Uzungöl'de yılbaşı için rezervasyonlar yüzde 15 seviyesinde kaldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında otel ve konaklama tesislerinin yılbaşı kutlama programı icra edilmesine, eğlence/balo düzenlenmesine kesinlikle müsaade edilmeyeceğinin açıklamasının ardından Uzungöl için yapılan rezervasyonlar iptal edildi. Kar yağışı ile birlikte beyaza bürünen Uzungöl'de korona virüs nedeniyle çok sayıda işletme kapalı tutulurken, işletmeciler Nisan ve Mayıs aylarında yoğun talep beklediklerini söylüyor.

Uzungöl'de 7 yıldır konaklama işletmeciliği yapan Erol Çelik, korona virüsün tüm dünyada olduğu gibi Uzungöl'ü de olumsuz yönde etkilediğini belirtti. Son günlerde Uzungöl'ü ziyaret sayısında artış yaşandığını kaydeden Çelik, “Misafir akışlarında aksamalar oldu. Pandeminin kendinden getirmiş olduğu bu problemlerinin yanında bununla mücadele etmek için ortaya çıkan kurallarda bizim sektörümüze ciddi anlamda sekte vurdu. Son bir haftadır bir iyileşme görüyoruz. Misafir akışları düzenli şekle geldi. Daha önce göremediğimiz misafir akışı son bir haftadır oluşmaya başladı. Misafirlerin Uzungöl tercihleri var. Uzungöl gerçekten doğa harikası bir yer. Hem ülkemizin hem de bölgemizin turizmine ciddi katkıları var. Misafirlerin yoğun talepleri var. Pandemi bütün sektörleri etkiledi ve yordu” dedi.

“Nisan ve Mayıs aylarında yoğun bir talep bekliyoruz””

Uzungöl'ün izole bir yer olduğunu kaydeden Çelik, “Hükümetin yayınlamış olduğu genelgeler var. Zaten yılbaşı kutlamaları yapılamıyor. Yılbaşı için talepler oluşmaya başladı. Pandemideki süreç bu şekilde devam ederse Nisan ve Mayıs aylarında yoğun bir talep bekliyoruz. Uzungöl özellikle Ortadoğu, Körfez ülkeleri hedef kitlesi. Bunun yanında kendi iç pazarımızda bizim hedef kitlemiz. Son dönemlerde onları daha yoğun görüyoruz. Uzungöl tabiat harikası. Hem tabiatı hem görselliği bunlar hep korunmuş. Dolayısıyla insanlar bunu görmek istiyorlar. Eğlenmek ve dinlenmek istiyorlar. Onlar için Uzungöl doğru bir tercih oluyor. Talepler pandemiden dolayı azalmış olsa dahi bu süreç bittiği zaman çok üst düzeyi çıkacağını düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

“Pandemiden dolayı rezervasyonlar iptal ediliyor”

Uzungöl Mahalle Muhtarı Mehmet Öztürk ise, bütün tedbirlerin alındığını belirterek, “Uzungöl ve tesisler olarak yılbaşına hazırız. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre kontrolleri yapacağız. Güvenli bir şekilde Uzungöl'e gelebilirler. Doluluk oranlarımız var. Talep var. Pandemiden dolayı rezervasyonlarını iptal eden misafirlerimiz de oluyor. Uzungöl Türkiye'nin gözbebeği. Pandemiden dolayı kontrolü kaybetmemek gerekiyor. Bütün tedbirler alındı. Misafirlerimizi Uzungöl'e bekliyoruz” diye konuştu.