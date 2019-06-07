İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Uzungöl'de balık avlarken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti

Trabzon’un Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl’de balık avlarken oltası elektrik tellerine takılan bir kişi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl'de balık avlarken oltası elektrik tellerine takılan bir kişi elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.


Alınan bilgiye göre, Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde memur olarak çalışan Cafer Yıldız (50) Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl'e balık avlamak için geldi. Demirkapı deresi Haros mevkiindeki derede balık avlayan Yıldız'ın oltası yüksek gerilim hattına takıldı. Elektrik akımına kapılarak yere yığılan Yıldız'ı gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalede Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yıldız'ın cenazesi otopsi işlemleri için Trabzon Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.