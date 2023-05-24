İhlas Haber Ajansı

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Uzungöl'de bulutların dansı time lapse yöntemi ile böyle görüntülendi

Türkiye’nin dünyaca ünlü turizm merkezlerinden biri olarak kabul edilen Trabzon’un Çaykara ilçesindeki Uzungöl’de bulutların geçiş anı time lapse yöntemi ile görüntülendi.

Türkiye'nin dünyaca ünlü turizm merkezlerinden biri olarak kabul edilen Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl'de bulutların geçiş anı time lapse yöntemi ile görüntülendi.


Doğu Karadeniz Bölgesi'nde bir süredir etkili olan yağışlı ve bulutlu havayı oluşturan bulutların hareketleri time lapse (hızlandırılmış) çekim tekniğiyle Uzungöl'de kaydedildi. Kaydedilen görüntülerde bulutların Uzungöl üzerindeki dansı cep telefonu kameralarına yansırken, bu tarz anlık bulut hareketlerinin daha çok bahar aylarında gözlendiği bildirildi.

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