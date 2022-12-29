Uzungöl'de işletmeler kapattı, yılbaşı beklentisi yine gerçekleşmedi

Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı turizm merkezi Uzungöl, kış aylarının gelmesi ile sessizliğe büründü. Artan yakıt maliyetleri nedeniyle çok sayıda işletmenin kapattığı Uzungöl'de açık olan işletmeler yılbaşında misafirlerini ağırlayacak.

Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı doğal güzellikleri ile dünyaca ünlü Uzungöl, yılbaşına sessiz girecek. Artan maliyetler nedeniyle çok sayıda işletmenin yeni turizm sezonuna kadar kapılarını kapattığı Uzungöl, Körfez ülkelerinden gelen az sayıdaki turiste ev sahipliği yapıyor. Yaz aylarında bölgeyi kaplayan çam ağaçları ve yemyeşil bitki örtüsü ile ilgi gören, kış aylarında ise beyaz örtüsüyle ayrı bir güzelliğe bürünen doğa harikasında açık bulunun konaklama tesislerinde yılbaşında yüzde 80 oranında doluluk yaşanacak.

Yaz aylarında turistlerin ve doğa tutkunlarının cazibe merkezi olan Uzungöl, kış mevsiminde adeta sessizliğe bürünürken, teleferik projesinin de bir türlü hayata geçirilememesi kış turizmini olumsuz etkiliyor.

Uzungöl Turizmciler Derneği Başkanı Mehmet Keleş, Uzungöl'de şu anda planlanmış bir eğlence programının bulunmadığını belirterek, “Kendini dinlendirmek için Uzungöl'ü tercih edenler var. Bununda başında Ortadoğu müşterileri geliyor. Bu karlı havayı çok daha fazla özlemle onlarda bekliyorlardı. Şu anda o hava oluştu. Yerli müşterilerimiz de zaten her yıl olduğu gibi de talepleri var ve o talepleri doğrultusunda da işletmelerimiz bu hazırlıkları yapmışlardır” dedi.

Uzungöl'de açık olan işletmelerin yüzde 40 civarında olduğunu kaydeden Keleş, “Açık olan işletmelerde yüzde 80 oranında doluluk oluştu. Yılbaşı yaklaştıkça o boşlukların dolacağını düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Artan yakıt maliyetleri nedeniyle işletmelerin kapatmak durumunda kaldığını dile getiren Keleş, “Bu karlı havayı tercih edenler çok daha fazla oluyor. Uzungöl'de yaklaşık yüzde 40 civarında açık olan işletmemiz bulunuyor. Özellikle yakıt konusu Uzungöl'de çok büyük bir maliyet oluşturduğu için çoğu işletmeler kapatmak zorunda kalıyor. Ama konaklama hizmeti veren işletmelerin yüzde 40'ı zaten açık. Dolayısıyla gelen müşterilerimizi de ağırlayacak durumdayız. Bizim istediğimiz şeylerden bir tanesi de Uzungöl'e doğal gaz gelmesiydi. İnşallah doğalgazın Uzungöl'e gelmesini sağlamış oluruz” ifadelerini kullandı.