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Uzungöl'de Kurban Bayramı hareketliliği

Trabzon’un Çaykara ilçesi sınırları içerisinde yer alan ve deniz seviyesinden bin 90 metre yükseklikte bulunan dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl, Kurban Bayramı’nda yerli ve yabancı turistleri bekliyor.

Trabzon'un Çaykara ilçesi sınırları içerisinde yer alan ve deniz seviyesinden bin 90 metre yükseklikte bulunan dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl, Kurban Bayramı'nda yerli ve yabancı turistleri bekliyor.


Dik yamaçları, muhteşem orman örtüsü, vadinin ortasında bulunan ve yamaçlardan düşen kayaların Haldizen Deresi'nin önünü kapatmasıyla oluşan Uzungöl, bugünlerde doluluk oranı yüzde 80'leri bulurken, Kurban Bayramı'nda bu oranın artması bekleniyor. Körfez ülkelerinden gelen Arap turistler Uzugöl'e daha yoğun ilgi gösteriyor.


Uzungöl Turizmini Yaşatma Derneği Başkanı Mustafa Akyüz, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla Uzungöl'e gelen misafirler sayısında artış beklediklerini belirterek bu yönde gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi.


Uzungöl'e yerli turistten ziyade Arap turistlerin daha çok ilgi gösterdiğini belirten Akyüz, “Şu anda doluluk oranımız yüzde 80 seviyelerinde. Kurban Bayramında bu oran yüzde yüzlere çıkacağını tahmin ediyoruz. Uzungöl olarak bu yönde hazırız diyebiliriz. Gelenlerin yüzde 70'ni Körfez ülkelerinden gelen oluşturuyor. Gelen turistlerin bir kısmı en az 1 hafta kalıyor. Yerli turistler ise daha çok günü birlik geliyor. Arap turistler daha çok yağmurlu havaları seviyor. Kendileriyle neden yağmurlu havaları seviyorsunuz deyince bize; 'Zaten çöl sıcağından kaçarak geldik' diyorlar. Dolayısıyla Uzungöl yağmurlu havalarda da yoğun diyebiliriz” dedi.

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