İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Uzungöl'de Nisan ayında kar süprizi

Türkiye’nin ve Doğu Karadeniz’in en önemli turizm merkezlerinden Trabzon’un Çaykara ilçesindeki Uzungöl’de Nisan ayında kar süprizi yaşandı.

Türkiye'nin ve Doğu Karadeniz'in en önemli turizm merkezlerinden Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl'de Nisan ayında kar süprizi yaşandı.


Bin 90 rakımlı Uzungöl'de dün hava sıcaklığı 12-13 derece seyrederken, gece sıcaklığın 0 derecenin altına düşmesi ile yağmur yerini yörede kar yağışına bıraktı. Sabah Uzungöl sakinleri beyaz örtü ile uyanırken, kar kalınlığı çevre yaylalarda 10 cm'ye ulaştı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.