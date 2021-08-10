İhlas Haber Ajansı

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Uzungöl'de şiddetli yağışlar sonrası Koşon Deresi çamur aktı

Trabzon’un Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl’de bugün öğleden sonra etkili olan şiddetli yağış sonrasında dağlardan gelen çamur ve taşlar Koşon Deresi’nde adeta su gibi aktı.

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl'de bugün öğleden sonra etkili olan şiddetli yağış sonrasında dağlardan gelen çamur ve taşlar Koşon Deresi'nde adeta su gibi aktı. Hayatlarında ilk kez çamur ve taşların su gibi aktığını gören yöre sakinleri ve turistler o anları cep telefonları ile görüntüledi.


Bugün saat 16.00 sularında başlayan ve 15-20 dakika etkili olan şiddetli yağış Uzungöl'ün yüksek yamaçlarından akan Koşon Deresi'ni hareketlendirdi. Derenin dağlardan getirdiği çamur ve taşlar nedeniyle Klazomat-Karester Yolu bir süreliğine kapandı. Kapanan yolda Klazomat mevkinde bulunan yerli ve yabancı turistlerin araçları bir süre bölgede mahsur kalırken, yolun Çaykara Belediyesi'nin iş makineleri tarafından açılması ile araçlar bölgeden ayrıldı.

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