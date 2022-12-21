Uzungöl'den kar manzaraları

Türkiye'nin en önemli turizm merkezleri arasında yer alan Trabzon'un Çaykara ilçesi sınırları içindeki Uzungöl, kar yağışı ile beyaz gelinliğini giydi.

Yaz aylarında bölgeyi kaplayan çam ağaçları ve yemyeşil bitki örtüsü ile ilgi gören Uzungöl, kış aylarında ise beyaz örtüsüyle ayrı bir güzelliğe büründü. Son yıllarda Körfez ülkelerinden gelen turistlerin yoğun ilgi gösterdiği Uzungöl'de tatilini geçiren turistler de yağan karın tadını çıkardı. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği beyaz örtüyle kaplı Uzungöl'de kimi göl manzarası ile birlikte bol bol fotoğraf çektirirken, kimi ise kar yağışı altında yürüyüş yapmanın keyfini yaşadı. Her mevsim turistlerin ve doğa tutkunlarının cazibe merkezi olan Uzungöl'de Arap turistler yaz aylarında olduğu gibi kış aylarında da Uzungöl'ü mesken tuttuğu gözlenirken, az sayıda yerli turist eşsiz doğanın tadını çıkardı.

Kar yağışı yerli turistlere sürpriz oldu

Uzungöl'ü çok sevdiklerini belirten İsmail Küçük, “Soğuk olacağını tahmin ediyorduk ama yine de geldik. Tahmin ettiğimiz gibiydi. Uzungöl çok güzel. Buranın turist amaçlı kullandığını gördük. Yerli turist amaçlı kullanılmıyor. Pahalılık var. Daha öncesinde de gelmiştim” derken, Kadriye Yılmaz ise “Bizim için sürpriz oldu. Uzungöl'ü yazın tercih ediyorum. Yaz aylarında gelmiştim çok hoşuma gitmişti” şeklinde konuştu.

Arap turistler Uzungöl'ün karlı görüntüsünü beğendi

Uzungöl'ü havasını çok beğendiklerini dile getiren Abbas Ali, “Uzungöl güzel bir bölge. Kar ve soğuk hava var. Uzungöl'e daha öncede gelmiştim. Havası çok güzel” diye konuştu.

Cafer Yusuf ise Uzungöl'ü üçüncü kez ziyaret ettiğini kaydederek, doğanın güzel olduğunu dile getirdi.

Uzungöl Turizmciler Derneği Başkanı Mehmet Keleş ise, "Uzungöl'de özlemle beklediğimiz bir gelinlik havası oluştu. Gerçekten herkesin gelipte görmesini istediğimiz bir havaya büründü" ifadelerini kullandı.