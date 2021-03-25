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Uzungöl'e Mart karı düştü

Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden bir tanesi olan Trabzon’un Çaykara ilçesindeki Uzungöl’e Mart karı düştü.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden bir tanesi olan Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl'e Mart karı düştü.


Dün başlayan kar yağışı ile birlikte göl çevresi beyaza bürünürken, Uzungöl'de karpostallık görüntüler oluştu. Kar kalınlığının 15 cm'ye ulaştığı göl çevresinde yöredeki turistik tesislerde kalan turistler gezintilerini yaparken, bölgede karlı ve soğuk havanın hafta sonu da etkili olması bekleniyor.

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