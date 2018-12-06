Uzungöllü turizmciler 31 Mart'ta yeni seçilecek Çaykara Belediye Başkanı'na Uzungöl'ün sorunlarını hatırlattı

Trabzon'un en önemli turizm merkezlerinden biri olan Çaykara ilçesindeki Uzungöl'de faaliyet gösteren turizmciler, 31 Mart 2019 tarihinde seçilecek olan Çaykara Belediye Başkanına Uzungöl'ün sorunlarını hatırlatarak çözüm bulunmasını istediler.

Uzungöl Turizmciler Derneği Başkanı Zeki Soylu, Uzungöl Turizmini Yaşatma Derneği Başkanı Mustafa Akyüz, Uzungöl Turizm Esnaf Derneği Başkanı Mehmet Öztürk, Uzungöl Birlik A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı İdris Akyüz'ün katılımıyla Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlenen toplantıda Uzungöl'ün sorunları dile getirilerek yeni seçilecek olan Çaykara Belediye Başkanı'ndan bu sorunlara çözüm bulması istendi.

Uzungöl için çalışan STK'lar adına konuşan Uzungöl Turizmini Yaşatma Derneği Başkanı Mustafa Akyüz “ 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel yönetim seçimleri için şimdiye kadar Çaykara Belediye Başkanlığı için farklı partilerden birçok aday adayı müracaatlarını yapmıştır. Hepsinin ortak gayesi Çaykaranın Uzungölü ve mahalleriyle birlikte gelişmişliğine katkı sağlamak içindir. Özellikle son yıllarda ilçelerin gelişmişlik durumları mukayese edildiğinde ilçemiz turizm bölgesi olmasına rağmen diğer ilçelerden çok geride kalmıştır.Mart 2019 seçimleri yeni fırsattır. Sorunların çözümü noktasında seçilecek olan ilçe Belediye Başkanının Çaykara ve Uzungöl'ün gelişmişliği ile ilgili çok büyük rolü bulunmaktadır. Açıklamalarımız turizm bölgesi olan ilçemizi ileriye nasıl taşıyabilirizi hedeflemektedir” dedi.

Uzungöl'ün Türkiye ekonomisine büyük katkısı olduğunu ve her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiğini hatırlatan Mustafa Akyüz, “Her yıl milyonlarca insanın ziyaret ettiği ülkemizin en önemli turizm merkezlerinden Uzungöl'ün ve dolayısıyla Çaykara'nın birçok sorunu bulunmaktadır. Uzungöl'ün en önemli sorunu imar sorunudur. Uzungöl'ün otopark, trafik, yol, elektrik, telekomünikasyon, alt yapı ve peyzaj sorunu vardır. Bu sorunların yanında Uzungöl'deki turizmi 12 aya yaymak için farklı alternatif çözümlerin üretilmesi kaçınılmazdır. Bu nedenle ilçemizde Belediye Başkanlığı görevini yürütecek kişinin pek çok özelliklere sahip olması gerekmektedir. Seçilecek olan yönetimin belirlenen sorunları çözmek için çaba sarf etmelidir” diye konuştu.