Uzungöllüler yeni imar planının onaylanmasını bekliyor

Trabzon'un Çaykara ilçesinde bulunan dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl, revize edilen yeni imar planı ile doğal turizm destinasyonu haline dönüştürülecek.

21 yıldır çözülemeyen imar planları ve kaçak yapılaşma ile gündeme gelen turizm merkezi Uzungöl için revize edilen yeni imar planı, Çaykara Belediyesi tarafından Tabiat Varlıkları Genel Müdürlüğüne gönderildi. Yeniden revize edilen imar planı ile imar sorununun ortadan kalkacağını belirten Uzungöllüler, Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde basın toplantısı düzenledi. Uzungöl Muhtarı Mehmet Öztürk, Uzungöl Birlik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İdris Akyüz ve Uzungöl Turizmini Yaşatma Derneği Başkanı Mustafa Akyüz'ün de katıldığı toplantıda platform adına konuşan Uzungöl Turizmciler Derneği Başkanı Mustafa Keleş, hazırlanan imar planı ile Uzungöl'deki imar sorununu gündemlerinden tamamen çıkarmak istediklerini belirtti. Keleş, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 2019 yılında Uzungöl'de yaşanan süreç ve akabinde hazırlanan Uzungöl Koruma Amaçlı İmar Planı vatandaşlarımızın yukarıda bahsettiğimiz beklentilerini karşılamadığından dolayı Uzungöl Platformu olarak Uzungöl'ün en büyük sorunlarından biri olan imar planının aynı şekilde iptaller ile anılmasını önlemek ve halkımızın taleplerini karşılayacak bir imar planının oluşabilmesi için çalışmalarımıza başlamıştık. İmar sorunumuzu kökten çözüme kavuşturmak için çalışmalarımızı başlattık. Uzungöl'de uygulanmaya çalışılan imar planı ile ilgili eksikleri içeren bir rapor hazırladık. Uzungöl'ün tüm mahallelerinde vatandaşlarımızın taleplerini aldık değerlendirdik ve rapor haline getirdik. Bu çalışmalarımızı Uzungöl'e ziyarete gelen Çevre Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a ilettik. Bakanımızın bürokratlarımıza verdiği talimatla hızlı bir şekilde Uzungöl'ün imar sorununu Uzungöl Platformu'nun taleplerini göz önünde bulundurarak çözümünü istemiştir. Platformumuz sahada ve Ankara'da bürokratlarımızla yaptığı çalışmadan sonra imarın ana omurgasını bozmadan küçük dokunuşlarla Koruma Amaçlı İmar Planı Çalıştayı tamamlanarak şu an askıda olan plana revize öneri planı olarak Çaykara Belediyesi tarafından ilgili kuruma gönderilmiştir. Gelinen bu noktada hazırlamış olduğumuz plan ile beraber Uzungöl'de imar sorununu gündemimizden tamamen çıkarmak ve Uzungöl markamızı daha doğal bir turizm destinasyon merkezi haline getirmek istiyoruz. Platform olarak bu sürecin tarafı olan bizler hazırlanılmış olan Uzungöl Koruma Amaçlı İmar Planı'nın onaylanıp yürürlüğe girmesi için siyasetçilerimizin, bürokratlarımızın ve kamuoyunun desteklerini talep ediyor ve bekliyoruz” ifadelerini kullandı.