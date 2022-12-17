Uzungöl'ü mısır tarlasından bir turizm merkezine dönüştüren turizmci Dursun Ali İnan'a vefa

Trabzon'un Çaykara İlçesi sınırları içerisinde yer alan ve deniz seviyesinden bin 90 metre yükseklikte bulunan Uzungöl'ü yaklaşık 50 yıl önce başladığı çalışmalarla bir mısır tarlasından turizm merkezine dönüşmesinde girişimleri ve büyük emeği olan turizmci Dursun Ali İnan için İstanbul'da bir vefa günü düzenlendi.

Dik yamaçları, muhteşem orman örtüsü, vadinin ortasında bulunan ve yamaçlardan düşen kayaların Haldizen Deresi'nin önünü kapatmasıyla oluşmuş doğal göl görüntüsü ile Uzungöl günümüzde yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olurken, 50 yıl önce çevresi mısır tarlaları ile çevrili olan gölü turizme kazandırmak için maddi ve manevi birçok fedakarlıkta bulunan İnan Tesisleri'nin sahiplerinden Dursun Ali İnan, İstanbul Üniversitesi'nde adına düzenlenen vefa gününde söz alarak bir konuşma yaptı. 50 yıl önceki Uzungöl'ün bir mısır tarlasını andırdığını ancak bugün önemli bir turizm merkezi konumuna geldiğini belirten İnan, ilk yıllarda verdiği uğraşlar nedeniyle 'deli' damgası yediğini hatırlattı.

Dursun Ali İnan "1974 yılında iki odalı bir evim vardı. Uzungöl'e gelen misafirleri para almadan evimin bir odasında ağırlardım. 1980'li yıllarda borç parayla iki tane 16 yatak kapasiteli bungolov tipi ev yaptırdım. 32 yatak kapasiteli küçük tesisimiz bir zaman sonra turistlerin yoğun taleplerini karşılayamaz hale geldi. Bu kez komşuların evlerini para vererek turistler için kiralamaya başladım. Elde ettiğim kazancın büyük bir bölümünü yine Uzungöl'e, yeni tesislere ve çevre düzenlemelerine harcadım. Yaklaşık 50 yıl önce 32 yatak kapasitesi bulunan Uzungöl'de şimdi yaklaşık 5 bin yatak kapasitesi ile 100'ün üzerinde tesis var. Binlerce kişi bu sektörden geçimini sağlıyor. Turizmde Uzungöl bir dünya markası haline geldi" dedi.

2019 yılında Doğu Karadeniz Bölgesinin en kapsamlı müzelerinden birini kendi ismi ile Uzungöl'de oluşturduğunu belirten Dursun Ali İnan, "Uzungöl Dursun Ali İnan Müzesi'ni Uzungöl'e yakışır bir kültürel eser olarak bütün insanlığa miras bıraktık” diye konuştu.

Etkinlik sonunda Dursun Ali İnan'a plaket verilirken, vefa gününe İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak, eski Bakanlardan Faruk Nafiz Özak ve Mehmet Cahit Turhan, İstanbul İl Kültür Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cevdet Erdöl ile çok sayıda davetli katıldı.