Vakfıkebir ve Tonya'da 40 mahalleye içme suyu arıtma tesisi müjdesi

Yılbaşından sonra gerçekleştirilecek ihale sonrasında başlanılacak yapım çalışmalarının tamamlanmasıyla, Tonya ve Vakfıkebir ilçelerinde 40 ayrı mahalle arıtılmış, sağlıklı ve yeterli içme ve kullanma suyuna kavuşacak.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu, hazırladıkları proje ile Karaağaçlı Deresi, Balıklı Irmak Deresi ve Rıdvanlı Deresi'nden 4 ayrı noktada alınacak suyun inşa edilecek olan içme suyu arıtma tesisinde arıtılmaya tabi tutulduktan sonra mahallelere sevk edileceğini söyledi. Tonya ilçesi Melikşah-Karaağaçlı Grup İçme Suyu ile Vakfıkebir ilçesi Kavalik Grup İçme Suyu ve İlyaslı-Yıldız Grup İçme Suyunun bu tesis ile besleneceğini ifade eden Gümrükçüoğlu, “Proje kapsamında 19.3 km isale hattı, saniyede 200 litre içme suyu arıtma kapasitesine sahip, yüksek bulanıklıktaki suyu arıtabilen içme suyu arıtma tesisi ve içme suyu depoları inşa edeceğiz. Birinci etapta Vakfıkebir ilçesinin üst kotlarında bulunan mahalleler ile Tonya ilçesinin Melikşah ve Karaağaçlı mahallelerine su verilecek olup, ikinci etapta Tonya ilçe merkezi ve tüm mahallelerine bu su ulaştırılacaktır. Böylece bölgedeki 40 ayrı mahallenin içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılanacaktır” diye konuştu.