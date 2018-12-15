Vakfıkebir'de Nihat Hatipoğlu'na büyük ilgi

Dr. Nihat Hatipoğlu, Trabzon'un Vakfıkebir ilçesi Sabri Bahadır Kültür Merkezi'nde bir söyleşi yaptı. Salonu tamamen dolduran ilçe halkı söyleşiye yoğun ilgi gösterdi.

Vakfıkebir Kaymakamı Mesut Yakuta, Vakfıkebir Belediye Başkanı Muhammet Balta ve yüzlerce vatandaşın izlediği söyleyişi de Peygamber Efendimizin hayatından örnekler veren Dr. Nihat Hatipoğlu akıcı anlatımı ve nasihatleri ile geceye katılanlara duygusal anlar yaşattı.

Kur-an'ı Kerim tilaveti ile başlayan söyleşide konuşan Dr. Nihat Hatipoğlu, Vakfıkebir'e ilk gelişi olduğunu ve ekmeği ile meşhur olduğunu ifade ettiği konuşmasında, “Biz biliyoruz ki izzet ve şeref Allah ve Peygamberindedir. Bizim liderimizde önderimiz de belli, bizim dünya ve ahiretteki önderimiz Resulullahtır. Bu programın adı ‘nezir'dir uyaran demek. Hz. Peygamber geldi ve uyardı. ‘Ateşe girmeyin' diye uyardı. Cennet ve Allah'ı görmeyi vaat etti. ‘İyi olursanız kazanacaksınız' dedi. ‘Cennet sonsuzdur, dünya sonludur' dedi. ‘Aklınızı başınıza alın ve yanlış yapmayın' dedi” ifadelerini kullandı.

Hazreti Peygambere ilk 13 yıl içerisinde çok az kişi inandığını belirten Dr. Hatipoğlu, “Medine'de yapılan ilk nüfus sayımında Müslümanların sayısı 1400 kişiydi. Mekke'nin mazlumları peygamberin arkasında dimdik durdular. O dönemlerde çok kişi şehit edildi. 13 yıl sonra Medine'ye geldi ve devletini kurdu. Hz. Peygamber tabuları yıktı. Adet ve çirkin gelenekleri yıktı. Tek başına Arap yarım adasındaki putperestliği sona erdirdi, köleliği bitirdi, cahilliği bitirdi. Peygamberimiz yumuşak huylu, asla intikam almaz, asla ağır laf söylemedi, kimseyi kınamadı. Kimseye hakaret etmedi, kimseye beddua etmedi” diye konuştu.

Söyleşinin ardından kısa bir konuşma yapan Belediye Başkanı Muhammet Balta, beş yıla yaklaşan görev süresi boyunca bu tür etkinliklere büyük önem verdiğini ifade ederek, söyleşiye gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ardından Vakfıkebir Kaymakamı Mesut Yakuta tarafından Dr. Nihat Hatipoğlu'na Vakfıkebir Ekmeği hediye edildi.