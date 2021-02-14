Vakfıkebir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü kutlandı

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıl dönümü kutlandı.

Vakfıkebir ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yıldönümü, düzenlenen törenle kutlandı. İlçe merkezinde yapılan törene sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşlar pencerelerden destek verirken, bando ekibi Trabzonspor'un ‘Kasketliler geri döndü' sloganına da destek vererek, kasket takıp marş çaldı.

Sivil bando ekibinin kurucusu Anıl Sağlam, okul yıllarında bandoda görev yaptıkları arkadaşlarıyla bir araya gelerek böyle bir oluşum yaptıklarını belirterek, “İlk olarak Trabzonspor formalarıyla çalışmalara başladık, ardından Türk bayraklı formalarımızla bayram kutlamalarına katıldık. Bugün de kurtuluş günü dolayısıyla gösteri yapalım istedik. Bilindiği gibi son zamanlarda Trabzonspor'umuzun kasket modası var. Bizde ‘kasketliler geri döndü' diyerek bugün bu şekilde gösteri yapalım dedik, umarım beğenilmiştir” dedi.

Çarşı Mahallesi Muhtarı Gökhan Bahadır, “Bugün ilçemizin düşman işgalinden 103. kurtuluş yılını kutluyoruz. Tüm geçmişlerimizi rahmetle yad ediyorum. İlçemizde sivil bando takımı son dönemlerde Trabzonspor'un kasket akımına ayak uydurdu. Kendilerinin kasketli gösteri yapmalarından dolayı çok memnun olduk. Şu bilinsin ki bu kasket bize efsanelerden kaldı” şeklinde konuştu.

Büyükliman Mahallesi Muhtarı Sadık Aydın ise, “Etkinlikler kapsamında Vakfıkebir sivil bando ekibi Trabzonspor'umuza destek olmak amacıyla sahada yer aldılar. Hem Trabzonspor'a destek oldukları için hem de güzel bir anı oluşturmak adına kasketleriyle beraber bu ambiyansı yaşattıkları için sivil bando ekibine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Bando ekibinde yer alan Doğuş Bulut, “Daha önceki yıllarda bando çalan arkadaşlarımızla beraber bir geleneğimizi devan ettirmeye çalışıyoruz. Bugün 14 Şubat ilçemizin kurtuluşu bu toprakları bize yurt bırakan ecdadımıza teşekkür ediyoruz, şükranlarımızı sunuyoruz. Bugün daha önceki törenlerimizden daha farklı olarak kasket taktık. Son günlerde Trabzonspor'un yükselen grafiğine paralel olarak hocamızın başlattığı modaya daha önceki efsane teknik direktörümüzden esinlenerek bizde bu gün bu anlamlı günde kasket takarak destek veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Sivil bando şefi Erdal Yağcı da, “Vakfıkebir sivil bando ekibi olarak Trabzonspor'un kasket modasına biz de ayak uydurduk. Abdullah Avcı'nın da söylediği gibi Ahmet Suat Özyazıcı'dan beri gelen kasket modasına bizde Vakfıkebir'imizin kurtuluş günü olan 103. yılını kutlarken kasket modasıyla Trabzonspor'a destek verelim istedik” dedi.