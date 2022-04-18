Vali Ustaoğlu çamur afetinin yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu

Trabzon'un Sürmene ilçesi Oylum mahallesinde yaylalarda eriyen kar suları sonrası dağın yamacından akan çamur deryası geniş bir alanda çamur tabakası oluştururken, çamur deryasına dönen mahallede 3 ev yıkıldı, eski okul ve yanındaki lojman çamurla doldu.

Yaşanan toprak kayması sonrası bölgeye gelerek incelemelerde bulunan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, yaptığı açıklamada "Bu sabah 06.45 civarı arkadaşlarımızın tespitine göre Sürmene Oylum mahallesi Derebaşı mevkiinde bir toprak kayması meydana geldi. Tabi bu toprak kayması dere yatağını doldurarak burada bir su birikintisi oluşturuyor. Tabi aynı zamanda toprak kayması meydana gelen bölgede kullanılmayan bir ilkokulumuz ve 2 katlı lojmanı ile 3 tane evimiz mevcuttu. Toprak kayması sonucu bunlar toprak altında kaldı. Allah'a şükür herhangi bir can kaybımız yok. Evler zaten kullanılmıyordu. Sadece okul lojmanını kullanan bir çobanımız vardı. O da erken fark etmiş hemen hayvanları ile beraber olay yerini terk etmiş" dedi.

"Dere yatağı boyunca toplamda riskli gördüğümüz 19 tane vatandaşlarımız taliye edildi"

Riskin devam ettiğini dile getiren Vali Ustaoğlu, "AFAD başta olmak üzere kaymakamlarımız ile belediyelerimizle tüm ekiplerimiz olay yerinde. Dere yatağı boyunca toplamda riskli gördüğümüz evlerde yaşayan 19 tane vatandaşlarımız tahliye edildi. Aynı zamanda dere yatağında eğitime devam eden riskli gördüğümüz 2 tane ilkokulumuzu da bugün tatil ettik. Şuan arkadaşlarımız takip ediyor. Şuan kısmen baraj etkisinin oluştuğu dere yatağında su kendine bir yatak buldu. Şuan kısmen su tahliyesi devam ediyor. İnşallah arkadaşlarımız da takip edecek. Makineli bir müdahale yapmamız söz konusu değil. Riskli bir durum söz konusu. Devamında da yamaçta da devam eden bir risk söz konusu. Tedbirlerimizi alıyoruz. Önümüzdeki günlerde dere yatağındaki duruma göre ilave tedbirleri alacağız" şeklinde konuştu.

"Hava sıcaklığı 30 derecenin üstünde"

Dün Meteorolojinin bölge düzeyinde uyarılar yaptığını kaydeden Vali Ustaoğlu, "Bugün ciddi bir hava sıcaklığını 30 derecenin üstünde olacağını kamuoyu ile paylaşmıştık. Bugün ciddi bir hava sıcaklığı var. Son 15 gündür yaşadığımız onlarca toprak kaymasının bir benzeri bugün burada yaşandı. Karların erimesi toprağın yumuşaması ile risk söz konusu. Ama Allah'a şükür alınan tedbirler ve yaşadığımız bu sabahki olay can kaybının olmaması hepimiz için sevindirici. Mağdur olan vatandaşlarımızın otellerde ve misafirhanelerimizde ihtiyaçlarını karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.