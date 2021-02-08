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Vali Ustaoğlu Korona virüs denetiminde

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve beraberindekilerle birlikte şehrin en işlek caddelerinde Korona virüs tedbirleri kapsamında denetimde bulundu.


Ortahisar Kaymakamı Tolga Toğan, İl Emniyet Müdürü Metin Alper ve beraberindekilerle birlikte Atatürk alanı başta olmak üzere Kahramanmaraş, Kunduracılar ve Uzunsokak caddelerindeki tüm iş kollarına ait dükkanlara tek tek giren Vali İsmail Ustaoğlu, maske ve hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı noktasında inceleme yaptı.


Vali Ustaoğlu, denetimler sırasında kurallara uyan işletmelere teşekkür ederken, özellikle mesafe kuralını ihlal eden esnafa ise uyarılarda bulundu.

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