Vali Ustaoğlu Kostaki Konağı restorasyonunda incelemelerde bulundu

Trabzon'un en eski konaklarından tarihi Kostaki Konağı'nda restorasyon çalışmaları devam ediyor. Kentte Zeytinlik Caddesi'nde 1900'lü yılların başında yaptırılan ve Trabzon Müzesi olarak hizmet veren Kostaki Konağı, restorasyon çalışmaları kapsamında 2017'de ziyarete kapatılmıştı. Turizm Haftası kapsamında Vali İsmail Ustaoğlu restorasyonu devam eden Kostaki Konağı'nda incelemelerde bulundu.

Restorasyon çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini söyleyen Ustaoğlu, "Trabzon'un tarihinde, geçmişinde, kültüründe çok ayrı bir yeri olan ve birinci derece koruma altında olan bu tarihi binamızı inşallah aslına uygun bir şekilde restorasyonunu tamamlayarak, Trabzon'umuzun ve milletimizin hizmetine sunacağız. Yıl sonuna kadar inşallah hedefimiz 2023 yılının sonuna kadar buranın restorasyonunu tamamlayarak Trabzon'umuzun ve milletimizin hizmetine açacağız. Şu an olumsuz bir durum yok. Arkadaşlarımız belki Ramazan'dan sonra biraz daha ekip takviyesini arttırarak hedeflediğimiz tarihte de buranın restorasyonunu tamamlayacağız" diye konuştu.