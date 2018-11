Vali Ustaoğlu muhtarlarla buluştu

Muhtarlar toplantısını son derece önemsediklerini belirten Vali İsmali Ustaoğlu, 3 hafta önce Cumhurbaşkanlığı karanamesi ile Trabzon'a atandığını hatırlattı. Ustaoğlu “Rabbim inşallah bu kadim şehire, bu tarihi kültür ve medeniyet şehrine hayırlı hizmetlere bizleri vesile kılar diliyorum. Bu vesile ile geldiğimiz ilk günden beri doğal olarak geleneğimiz de, kültürümüzde çok önemli yeri olan ‘Hoş geldin' fasıllarımız oluyor. Bir taraftan ziyaretçileri kabul ederken diğer taraftan da ilçelere, sivil toplum kuruluşlarımızın bazı organzisayonlarına gitmeye çalışıyorum. Bugün burada da sizlerle ilk defa, muhtarlarımızla da böyle bir toplantıda bir araya gelerek, sizlerin hem problemlerinizi dinlemek diğer taraftan bir tanışma anlamında böyle bir organizasyon gerçekleştirdik. Gittiğimiz her yerde devletimizin işiten kulağı, gören gözü olarak gördüğümüz muhtar arkadaşlarımız bizim adeta kader birliği yaptığımız, acıları paylaştığımız, sevinçlere ortak olduğumuz bir şekilde yaşadık. Ailemizin adeta birer parçası gibi gördük. Hepte öyle oldu. Mesleğe ilk başladığım yıllardan beri görüştüğümüz, dertleştiğimiz, zaman zaman hasbihal ettiğimiz çok kıymetli Muhtar arkadaşlarımız hala devam etmektedir. Bu bizim devlet geleneğimizde, devletimizin şefkatli elinin, merhametinin en ücra köşesine ulaştığı el muhtarlar vasıtasıyla olur” dedi.

“Muhtarlar bizim elimiz, ayağımızdır”

“Muhtarlar, bizim en ücra köşedeki vatandaşımıza ulaşabileceğimiz en önemli elimiz, ayağımızdır” diyen V ali Ustaoğlu, “Bunun için sizlerin bizlerle ilgili zaman zaman devletimize iletmek istediğiniz talepler, bizler aracılığıyla ulaştırmak istediğiniz istekleri ve talepleri işte bir araya gelerek, görüşüyoruz ve toplanıp konuşuyoruz. İmkân ölçüsünde bunun yerine getirilmesi için el birliğiyle de gayret ediyoruz. Bugün de bu vesileyle sizlere masalara dağıttığımız kalem formlarına her birinizin varsa talepleri oraya not ederek, biraz sonra arkadaşlarımız o taleplerinizi alıp tasnif edecekler. Hangi kurumu ilgilendiriyorsa o kurumla ilgili talepleri toplayıp inşallah bizlerde Kaymakamlıkla birlikte kurumlarımızla beraber bu taleplerinizin takipçisi olacağız. Bu vesileyle özellikle bizim burada Büyükşehir hudutları içerisinde malumunuz birçok hizmetlerimiz ağırlıklı olarak altyapı hizmetleri olmak üzere Büyükşehir Belediyeleri ile büyütülüyor. Burada gerek Büyükşehir Belediyesinden Genel Sekreter yardımcısı arkadaşımız da, Ortahisar Belediyesinden Başkan Yardımcımızda burada. Bu arkadaşlarımızda hem sizin yazılı taleplerinizi hem de biraz sonra sözlü olarak burada paylaşmak istediğiniz belli hususlar varsa o taleplerinizi de alarak inşallah ellerinden geleni yerine getirmek için gayret sarf edecekler” diye konuştu.

“Her fırsatta bir araya geleceğiz”

Her fırsatta muhtarlarla biraraya geleceğini hatırlatan Vali Ustaoğlu, “Bizler fırsat buldukça mahallelerimizi ziyaret ederek, vatandaşlarımızın dertleriyle dertlenmeye çalışacağız ama şunu özellikle ifade etmem gerekiyorsa arkadaşlar malumunuz artık valilikler bünyesinde Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu içişleri bakanlığı üzerinden yaptığı çok önemli bir proje vardır. Açık kapı projesi. Bu çok anlamlı bir proje. Bu proje ile biliyorsunuz valiliklerde talebe olan vatandaşlarımız bu açık kapıya müracaat ederek onların taleplerinin takibi oradaki bizim görevlendirdiğimiz arkadaşlar eleğinde tek elden yürütülen çok önemli bir projeyi biz burada uyguluyoruz. Yani vatandaş odaklı hizmet anlayışının en önemli projelerinden birisi olduğunu düşünüyorum. Bunun yanında devletin kapısı milletin kapısıdır her zaman için. Benimle görüşmek isteyen, benimle önemli hususları paylaşmak isteyen arkadaşlarımıza da kapımızın her zaman açık olduğunu belirtmek istiyorum. Belki şuan malum ziyaretçi yoğunluğundan dolayı mümkün mertebe görüşmeye çalışıyorum fakat gecikme olabiliyor ama şuna inanınki görüşmek isteyen her vatandaşımızla inşallah bizlerde zaman zaman yanına giderek, ayağına da giderek veyahut makamına giderek görüşeceğiz” şeklinde konuştu.

Ortahisar Kaymakamı Tolga Toğan ise “Valimizin talimatı ile sizlerin istek ve taleplerini almak üzere muhtarlar toplantısını tertipledik. Size dağıtılan formlara istek ve taleplerinizi yazabilirsiniz. Bu istek ve taleplerinizin takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.

Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bekir Aktürk ise “Biz muhtarlar milletin devlete karşı temsilcileriyiz, sözcüleriyiz. Aynı zamanda devletin millete karşı gözcüsüyüz. Biz hep birlikte amacımız milletimize hizmet etmek, devletimize sahip çıkmaktır. Buradaki birliktelikte de bu görünüyor. Sayın Valimiz Trabzon'umuza yeni geldi göreve yeni başladılar. Öncelikle bu yeni görevlerinde kendilerine üstün başarı diliyoruz ve biz muhtarlar 24 saat devletimizin hizmetinde, milletimizin hizmetinde olduğumuzu belirtmek isterim” şeklinde konuştu.