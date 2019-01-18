Vali Ustaoğlu, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılının birinci yılının sona ermesi dolayısıyla Tonya Hoşarlı İlk ve Ortaokulu ve Karaağaç İlkokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katıldı.

Karne dağıtım törenine Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nun yanı sıra, Tonya Kaymakamı Osman Sayılır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, İl Milli Eğitim Müdürü Hızır Aktaş, Tonya Belediye Başkanı Osman Başel, öğrenciler ve veliler katıldı.

İlk olarak Tonya Hoşarlı İlk ve Ortaokulu'ndaki öğrencilere karnelerini dağıtan Vali Ustaoğlu, dana sonra Karaağaç İlkokulundaki öğrencilere karnelerini verdi. Vali Ustaoğlu, öğrencilere karne notlarının ne olursa olsun, umutlarını, inançlarını ve kendilerine olan güvenlerini diri tutarak iyi bir tatil geçirmelerini temenni etti.

Karne dağıtım törenin ardından okul idarecileri ve öğretmenlerle toplantı yapan Vali Ustaoğlu, “2018-2019 Eğitim - Öğretim Yılının birinci döneminin sona ermesiyle birlikte ilimizde bugün 140 bin 200 yavrumuz karne sevinci yaşadılar. Yorucu bir yarı dönem geçiren geleceğimizin umudu ve güvencesi ülkemizin istikbali olan öğrencilerimiz ile onları hayata hazırlayan kıymetli öğretmenlerimizin iyi bir yarıyıl tatili geçirerek daha dinamik ve yenilenmiş bir şekilde 2. yarıyıl dönemini karşılamasını temenni ediyorum” dedi.