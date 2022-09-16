Vali Ustaoğlu: "Truzimde bereketli bir yıl geçiriyoruz"

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, 800 yolcusuyla Trabzon Limanına demir atan Kruvaziyer gemisini ziyaret etti. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Ustaoğlu, Trabzon'un turizmde çok bereketli bir sezon geçirdiğini belirterek, "2022 yılında bizim dış hatlardan gelen yolcu sayımız.325 bini geçti. Gelen uçak sayımızda 2 bin 270 geçti. Bu şu demek oluyor geçen yıl biz tüm sezonu 2021 yılında bin uçak 129 bin yolcu ile kapatmıştık. Bu yıl 3 katına yaklaşan bir yolcu girişi, 2.5 katına yaklaşan dış hatlarımıza gelen uçak sayısı var. Önümüzde 3.5 ay olduğunu düşünürsek geçen yılın 3 katı hem yolcu girişi hemde uçak gelişini bulacağımızı ifade edebiliriz. İstanbul üzerinden de yoğun bir turist şehrimize geldi. 300 bin civarında da gerek İstanbul gerek diğer şehirlerimizden aktarmalı Trabzon'a turist girişi olduğunu tahmin ediyoruz. Yıl sonuna kadar 750 bin turist bandında yılı kapatacağımızı düşünüyoruz. Trabzon için tarihi rakamlar olduğunu değerlendiriyoruz. Trabzon çok bereketli çok güzel bir turizm sezonu geçiriyor" dedi.

Ustaoğlu, 'Astoria Grande' isimli Kravözör gemisini ikinci kez misafir ettiklerini belirterek "Geçtiğimiz günlerde 400 kişilik bir yolcu ile gelmişti, bugün ise 800 yolcusu ile geldi. Yıl sonuna kadar devamı gelecek. Turizmde çeşitlilik açısında şehrimiz adına çok önemli. Sezon güzel geçiyor. Yapacağımız değerlendirmeler ve çalışmalarla 2023 yılında Trabzon'un en önemli marka değeri olan turizmde çok iyi seviyeleri yakalayacağız" diye konuştu.