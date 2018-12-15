Vali Ustaoğlu turizmciler ile buluştu

Trabzon'da turizmle ilgili kurumların temsilcileri Turizm Değerlendirme Toplantısı'nda bir araya geldi, yeni sezon öncesinde görüş alışverişinde bulundu.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu başkanlığında düzenlenen toplantıya Trabzon İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, Trabzon Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (TESOB) Başkanı Metin Kara, TÜRSAB Yöre Temsil Kurulu Başkanı Volkan Kantarcı, turizmle ilgili kamu kurumu temsilcileri, dernek ve kuruluşlar ile otel yöneticileri ve diğer ilgililer katıldı. Toplantıda Trabzon ve bölge turizminin son durumu değerlendirildi. Geçen yıl yapılan çalışmalar ve yöne sezon hazırlıkları konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

TESOB Başkanı Metin Kara, turizmde büyük bir yükseliş yakalayan Trabzon'da bu hareketin sürmesi için tüm kurumların üzerine düşen görevleri yerine getirmesi gerektiğini vurguladı. Kara, “Biz de TESOB olarak uyguladığımız projeler ve yürüttüğümüz çalışmalarla turizme destek olmaya çalışıyoruz. Özellikle hizmet sektöründeki kalitenin yükseltilmesi noktasına önem veriyoruz” dedi.