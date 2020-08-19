Vali Ustaoğlu ve ekibi, “Sağlık İçin Hepimiz İçin” sahaya indi

“Sağlık İçin Hepimiz İçin” sloganıyla, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatları doğrultusunda tüm Türkiye'de olduğu gibi Trabzon'da da denetimler sıklaştırıldı.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu koordinesinde ekipler bir kez daha sahaya inerken, 465 ekip ve bin 458 personelle tüm ilçelerde, yaşamın tüm alanlarını kapsayacak şekilde, “Maske, Mesafe ve Temizlik” konusuna vurgu yapıldı.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, vatandaşları uyarmak ve bilgilendirmek üzere yoğun şekilde denetim gerçekleştirdiklerini belirterek “Bugünkü denetimlerimiz de diğer illerimizde olduğu gibi bizzat Valilerin koordinasyonunda yürütülecektir. Bizim koordinasyonumuz ve yönlendirmelerimiz doğrultusunda, tüm kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımızın yöneticileri ve personeli, muhtarlarımız, meslek odaları, kolluk güçlerimiz ve zabıtalarımız, ‘Sağlık İçin Hepimiz İçin' Korona virüs tedbirlerine yönelik denetimlerine başlamıştır ve bu denetimler gün boyu devam edecektir” dedi.

Denetimler süresince; ticari taksilerden pazar yerlerine, toplu ulaşım araçlarından lokanta ve restoranlara, düğün salonlarından AVM'lere kadar pek çok iş kolu ve mekânı denetleyeceklerini kaydeden Ustaoğlu, “Maske, mesafe ve temizlik konusunda gerek vatandaşlarımız gerek iş yeri sahipleri gerekse buralarda çalışan personele gerekli uyarı ve bilgilendirmeler yapılacaktır. Yaptığımız planlama ve hazırlıklar doğrultusunda hem bizler, hem kolluk güçlerimiz hem de her bir iş kolu ya da mekânın uzmanlık bilgisi göz önüne alınarak oluşturulan denetim ekiplerimiz; tüm vatandaşlarımızı ‘Sağlık İçin Hepimiz İçin' Korona virüs salgınıyla mücadelemize katkı sunmaya davet edeceğiz” diye konuştu.

Ustaoğlu, yapılan uyarılara ve alınan tedbirlere uymayanlar hakkında, idarî para cezası başta olmak üzere, gerekli idarî ve adlî yaptırımların uygulanacağını anımsatarak, Trabzon halkından, Korona virüs tehlikesini hafife almamalarını, tüm uyarılara ve tedbirlere mutlaka titizlikle uymaları gerektiğini sözlerine ekledi.