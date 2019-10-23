Vali Ustaoğlu ve Ünal Karaman'dan Başkan Genç'e "hayırlı olsun" ziyareti

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu ve Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'i makamında ziyaret etti.

Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu yeni hizmet binalarına taşınmalarından dolayı Başkan Genç'e "hayırlı olsun" ziyaretinde bulundu. Belediye binasıyla ilgili Başkan Genç'ten bilgi alan Ustaoğlu, kaymakamlık binası ile Ortahisar Belediyesi'nin aynı alanda yer almasının vatandaşlar için büyük kolaylık sağladığını dile getirdi. Vali Ustaoğlu, "Vatandaşlara hizmetlerin sağlıklı ve verimli bir şekilde yürütülmesi için böyle hizmet binalarına ihtiyaç var. Çok güzel düşünülmüş ve tasarlanmış bir bina. Kaymakamlık binamız da yan tarafta. Her iki binamızın aynı alanda olması vatandaşlarımız için büyük bir kolaylık. Hem belediye hem de kaymakamlık binamız mimari olarak birbirini tamamlayan unsurlar olarak göze çarpıyor. Çok kullanışlı, çok güzel, ferah ve büyük bir bina ortaya çıkmış. Cenab-ı Allah hayırlı, güzel hizmetler yapmayı nasip etsin" dedi.

Ziyaretin son bölümünde Vali Ustaoğlu ile Genç, Ortahisar'a yapılacak projelerle ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Ünal Karaman, Genç'i ziyaret etti

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'i makamında ziyaret etti. Başkan Genç'e yeni hizmet binasına taşınmalarından dolayı "hayırlı olsun" dileklerini ileten Karaman, imzaladığı Trabzonspor formasını da Genç'e hediye etti. Genç ise başarılı teknik adama fincan takımı hediye etti.

Ünal Karaman ile bir süre sohbet eden Başkan Genç, Trabzonspor'un son haftalarda Beşiktaş, Rizespor ve Gaziantep FK maçlarında elde ettiği galibiyetlerin takımı son derece motive ettiğini söyledi. Trabzonspor'un şehrin marka değeri ve tanıtım yüzü olduğunu dile getiren Başkan Genç, "Trabzonspor son haftalarda aldığı galibiyetlerle ligde üst sıraları zorluyor. Bu disiplinli oyun anlayışı devam ettiği sürece şampiyonluğun da en güçlü adaylarından bir tanesi oluruz. Sizin yönetiminizde Trabzonspor Süper Lig'de hak ettiği yere geldi. İnşallah, bu başarı çizgisini devam ettirerek ligde şampiyonluğu zorlayacağız. Trabzon şehri topyekün arkanızda. Birlik ve beraberlik içinde bir hedef etrafında kenetlendiği vakit başarı da beraberinde geliyor. Bunu sağladığımızda da takım ruhu dediğimiz durum ortaya çıkıyor. Bizler de bunun oluşması için yerel yönetimler olarak elimizden geldiğince maddi ve manevi olarak Trabzonspor'umuza destek olmaya devam edeceğiz. Trabzonspor'umuz bu şehrin marka değeridir ve tanıtım yüzüdür. Takımımız ne kadar güzel bir konumda olursa, ne kadar başarı elde ederse, Trabzon şehri de o kadar mutlu ve huzurlu oluyor" diye konuştu.

Teknik Direktör Ünal Karaman ise, Başkan Genç'in Trabzonspor'un en zorlu anlarında yanında yer aldığını ve destek olduğunu dile getirerek kendisine teşekkürlerini iletti. Karaman, "Sizlerin Trabzonspor'a olan desteği ve sevgisi gerçekten de bizim için çok önemli. Ligde haksızlığa uğradığımızda, hakkımız gasp edildiğinde bunları cesaretle dile getirip, bizi motive ediyorsunuz. Bu gerçekten de takdire şayan bir durum. Trabzonspor söz konusu olduğunda herkesten bu tavrı ve anlayışı bekliyoruz. Sizlere de bir kez daha içten teşekkürlerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı.