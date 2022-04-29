Valizleri kaybolan yolcular tepki gösterdi

Trabzon'da hava muhalefeti nedeniyle ertelenen uçak seferleri öğle saatlerinden itibaren yeniden başlarken, yolcular sisin ardından bu kez de kayıp bavullarını bulmak için uğraş veriyor.

Kentte gece saatlerinde başlayıp sabah saatlerine kadar etkisini sürdüren sis, hava ulaşımını olumsuz etkiledi. Hava şartlarının düzelmesinin ardından İstanbul ve yurt dışından gelen uçaklar Trabzon Havalimanı'na öğle saatlerinden itibaren iniş yapmaya başladı. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 11.25'de kalkması gereken ancak Trabzon'daki sis nedeniyle rötarlı olarak yaklaşık 200 yolcusu ile saat 14.00'da Trabzon'a inen Anadolu Jet uçağından inen yolcular valizlerinin kaybolduğunu öğrenince büyük şaşkınlık yaşadı. 10'ya yakın yolcu dışındaki hiçbir yolcunun valizleri teslim edilemezken, çoğunluğu Trabzonspor taraftarı olan yolcular duruma büyük tepki gösterdi.

Aralarında yabancı turistlerin de olduğu yolcular, bekleyişlerini sürdürürken, yetkililerinden açıklama beklediklerini söylediler. Trabzonspor formalarının valizlerinde olduğunu belirten Bordo Mavili taraftarlar, "Bir uçak dolusu valizin nerede olduğu belli değil. Bu tam bir rezalet” diyerek durumlarına tepki gösterirken, havalimanındaki bekleyişleri de sürüyor.