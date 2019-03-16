Vanlı dostlarından Zorluoğlu'na destek ziyareti

Cumhur İttifakı AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu, Van Valiliği görevini yaptığı dönem şehirde kurduğu sıkı dostlukların yansıması olarak, Trabzon'daki başkan adaylığı sürecinde de Van'dan destek görüyor.

Van Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (VESOB) Yönetim Kurulu Başkanı İsa Berge ve oda yöneticileri, Van'dan Trabzon'a gelerek, buradaki meslek oda başkanları ve esnaf temsilcilerine Murat Zorluoğlu'nun Van'da yaptığı belediyecilik hizmetleri anlattı. Trabzon'da 2 gün boyunca temaslarda bulunan başkan Berge ve beraberindeki heyeti, Zorluoğlu, Akçaabat'taki bir restoranda düzenlediği yemek programında ağırladı.

Yemeğin ardından yaptığı konuşmada, Vanlı dostlarının yüzlerce kilometre yol gelerek kendisine destek olma çabalarının kendisini çok duygulandırdığını ifade eden Zorluoğlu, “Kıymetli Vanlılar, beni ziyadesiyle memnun ettiniz, şeref verdiniz. Vefa hakikaten sizlere çok yakışıyor. Şimdi diyorum ki; iyi ki Mevlam bana Van'da öyle bir görev nasip etti, sizlerle çalışma ve memleketimiz için çok kıymetli insanların bulunduğu şehre hizmet etme imkânı buldum. Van'da yaşadığım yaklaşık bir buçuk yılın her bir saatinden ziyadesiyle memnunum. Ben, eşim ve çocuklarım Van'daki süre ile ilgili hiçbir pişmanlık duymadık. Trabzon'da da aynı şeyi söylüyorum burada da aynı şeyi söylüyorum; biz Van'a sadece valilik yapmak için gitmedik. Orada sizlerle birlikte yaşadık. Sokaklarında gezdik, kafeteryalarında oturduk, yeri geldi kırlarında piknik yaptık. Ama işimizi de yaptık. Van'da çok güzel günler yaşadım ve çok güzel anılar, dostluklar getirdim. Şimdi siz dostlarımızın ziyaretimize gelmiş olması da ayrıca onur vericidir” dedi.

Van'da görev yaptığı dönem, şehirde 2009-2017 yılları arası belediyelerin şehre hiç dokunmamış olmasından kaynaklı olarak süratle hizmet üretmek durumunda kaldıklarını anlatan Zorluoğlu, “Van'da ciddi altyapı problemleri vardı ve vatandaşa dokunan hizmetlere ihtiyaç duyuluyordu. Orada kısa sürede büyük başarı elde ettiysek bunda meslek odalarımızın, diğer STK'ların, üniversitemizin, genç ve dinamik kaymakam arkadaşlarımızın da büyük desteği ve katkısı vardır. Elbette yerel basının da desteğini yadsıyamayız. Başkan adaylığım açıklandığı günlerde Şehrivan Gazetesi'nden atılan ‘Kimi sevdiysek gitti' manşeti ülke çapında ses getirdi” şeklinde konuştu.

“Halayla horon kardeştir”

Daha sonra söz alan VESOB Yönetim Kurulu Başkanı İsa Berge ise oda başkanları ile birlikte Zorluoğlu'na destek olmak için Trabzon'da bulunduklarını belirterek “Bizi ta 700 kilometre öteden buraya getiren size olan sevgimizdir. Gönül köprüleri kurarak, Van'ın ve Vanlıların kalbini fethettiniz. Gönül belediyeciliği deniliyor ya! İşte siz insanımızın gönlüne dokundunuz” diye konuştu.

İki şehrin birbirine olan yakınlığını “Halayla horon kardeştir” sözleriyle ifade eden başkan Berge, Zorluoğlu'nun Van'daki görev süresinde ortaya koyduğu hizmetleri başlıklar halinde sıralayarak; çevre ve alt yapı hizmetlerinden turizme, ekonomiden kentleşmeye, tarımdan ulaşıma, sosyal belediyecilik hizmetlerinden sporun desteklenmesine ve Van'a bir buçuk yılda bin kilometrenin üzerinde sıcak asfalt kazandırmasına değindi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trabzon için son derece isabetli bir karar verdiğine inandığını anlatan Berge sözlerini şöyle tamamladı:

“Murat Zorluoğlu'nun Van'da yaptığı çalışmaları anlatarak bitiremeyiz. Doğunun incisi Van'a sahip çıkan Murat başkanımız, Karadeniz'in incisi Trabzon'a da sahip çıkacaktır. Van'ın halayı ile Trabzon'un horonunun kardeşliği murat başkanımız ile pekişmiştir. Fatih Sultan Mehmet'in fethettiği, Yavuz Sultan Selim'in valilik yaptığı, Kanuni Sultan Süleyman'ın doğduğu şehre belediye başkan adayı olan Zorluoğlu, bu işin üstesinden fazlasıyla gelecektir, buna emin olunuz. Trabzon'daki temaslarımızda bizlere ev sahipliği yapan Trabzon Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Metin Kara'ya ve oda yönetimine, Trabzon'umuzun sivil toplum kuruluşlarına, kıymetli Trabzon halkına çok teşekkür ediyoruz.”

Program sonunda Cumhur İttifakı AK Parti Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Zorluoğlu'na ünlü Van kilimi hediye eden VESOB Başkanı İsa Berge'nin başkanlık ettiği heyette, Van ESOB Genel Sekreteri Süleyman Uman, Van Demirciler Tornacılar ve Tamirciler Odası Başkanı Kenan Akalın, Van Terziler ve Konfeksiyoncular Odası Başkanı Çetin Karaduman, Gevaş Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yaşar Yamaç, Gürpınar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Orhan Sönmez, Muradiye Şoförler Odası Başkanı Nesim Solmaz, Erciş Şoförler Odası Başkanı Hüsamettin Çelik, Erciş Ağaç İşleri ve Demirciler Odası Başkanı Mustafa Gürbüz ve Van ESOB Basın Müşaviri Yılmaz Tekin yer aldı.