Varis, en çok o meslek gruplarını etkiliyor

Dr. Doğukan Atabay varisin, özellikle uzun süre ayakta çalışan öğretmenler, cerrahlar, berberler ve hizmet sektörü çalışanlarında sık görüldüğünü belirterek uyarılarda bulundu.

Atabey, varis tedavisinde yeni teknolojilerle birlikte daha da olumlu sonuçlar alındığını belirterek “20-25 yıl öncesine kadar tek tedavi yöntemi cerrahi yöntemdi. Yeni teknolojilerle birlikte iğne deliğinden girerek varise neden olan damarı kapatarak tedavi edebiliyoruz” dedi.

Varisin uzun süre ayakta çalışanların yanı sıra sıcak ortamda çalışan fırıncılar, hamam ya da saunada da çalışanlarda sık görüldüğünü kaydeden Atabay “Varis vücuttaki kirli kanı taşıyan toplardamarlar içerisinde bulunan kapakçıkların Yer çekiminin de etkisiyle zamanla bozulması sonucu damarların kıvrıntılı ve gözle görülür bir şekilde mavi veya yeşilimsi bir şekilde çıkıntı oluşturmasına verilen isimdir. Eskiden daha sık kadınlarda görüldüğü söylense de son zamanlarda kadın erkek oranı neredeyse eşit görülmektedir. Özellikle uzun süre ayakta çalışan öğretmenler, cerrahlar, berberler ve hizmet sektörü çalışanlarında sık görülür. Ayrıca sıcak ortamda çalışan fırıncılar, hamam ya da sauna da çalışanlar da sık görülmektedir”diye konuştu.

“Yeni teknolojilerle birlikte iğne deliğinden girerek varise neden olan damarı kapatarak tedavi edebiliyoruz”

Varis tedavisinde yeni teknolojilerle daha etkin sonuçlar alındığını ifade eden Atabey, “20-25 yıl öncesine kadar tek tedavi yöntemi cerrahi yöntemdi. Yeni teknolojilerle birlikte iğne deliğinden girerek varise neden olan damarı kapatarak tedavi edebiliyoruz. Tedaviye başlamadan önce en önemli kısım doğru teşhistir. Teşhisi de doppler ultrason cihazi ile koyuyoruz. Doppler sayesinde 'Damarda yetmezlik var mı, varis hangi damardan köken alıyor, damarların çapları nasıl ya da hangi tedavi yöntemini uygulayacağız?' sorularına cevap buluyoruz. Yeni teknolojilerle birlikte en yaygın kullanılan yöntemler damar içi lazer tedavisi, radyofrekans tedavisi, yapıştırma yöntemi ve skleroterapi yöntemidir. En sık kullanılan ve benim de kullandığım sistem damar içi lazer tedavisi. Bu yöntemde problemli damara ultrason eşliğinde giriş yaparak lazer probunu uygun bir şekilde yerleştirip o damarı yakarak kapatıyoruz. Daha sonra o damardan beslenen varisler kendiliğinden sönerek kayboluyor ve hastamız tedavi olmuş oluyor” dedi.

Her yaş grubunda görülebilir ve farklı şikayetlere sebep olabilir

Varisin her yaş grubunda görülebildiğine dikkat çeken Atabey, “Varisler her yaş grubunda görülebilir ve farklı şikayetlere sebep olabilir. Genç hastalarda öncelikli şikayet kozmetik problemler iken orta yaş grubunda en sık şikâyetler ağrı, huzursuzluk, bacaklarda ödem, kramplar ve kaşıntılardır. Daha ileri yaşlarda ise en sık şikâyetler cilt değişiklikleri, varis yaraları ve varis içerisinde pıhtı oluşumuna bağlı komplikasyonlardır. Toplumda bu konu ile ilgili çok fazla kulaktan dolma yanlış bilgiler mevcut. Büyük varis damarı dediğimiz 'safen ven' kalp ameliyatlarında kullanılabiliyor. Ancak bizim varise neden olan bu damarımız zaten genişleyip kapak yapısı bozulmuş bir damar olduğu için kalp ameliyatlarında kullanılması uygun değildir. Yani bu damarı kapatmamızın hastaya hiç bir zararı yoktur” şeklinde konuştu.