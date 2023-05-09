Vehbi Koç : “Kaybedeceklerini anlayınca provokasyona başladılar”

Muhalefetin tavrına bakınca seçimi kimin kazanacağı ortada. Şimdiden mağlubiyetlerine bahane aramaya başladılar. Kurguladıkları yalan senaryolarla kaybetme gerekçelerini kendi seçmenleri açısından kabul edilebilir bir zemine oturmak istiyorlar” dedi.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tarihin dönüm noktasında büyük bir fırsat yakaladığının altını çizen AK Parti Trabzon Milletvekili Adayı Vehbi Koç “Gelişen şartlar bugün bize devlet olarak öyle büyük bir misyon yükledi ki, Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde dünyaya yön veren bir devlet olma potansiyeline ulaştık. 14 Mayıs seçimleri ve potansiyeli harekete geçirme zamanıdır. Milletimiz bu tarihi fırsatı en iyi şekilde değerlendirerek yeni yüzyılda büyük ve güçlü Türkiye'nin onay imzasını sandıkta atacaktır” ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin iktidara gelmesiyle birlikte Trabzon'da 20 yıldır yapılan yatırım ve hizmetlerle şehrin önemli ivme yakalandığını belirten Milletvekili Adayı Vehbi Koç “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 20 yıldır yapılan yatırım ve hizmetlerle Trabzon'un da tarihi ticaret yollarının geçiş güzergahında olma özelliği yeniden gün yüzüne çıktı. Nasıl ki geçmişte tarihi İpek Yolu bu şehirden geçiyorsa yeni yüzyılda da Avrasya'nın ticaret ve liman kenti olarak Trabzon'un yeniden küresel bir merkez olması kaçınılmazdır. Bu tarihi gelişmenin önündeki tek engel ise terörle işbirliği yapacak kadar küresel güçlerin oyuncağı haline dönüşmüş olan Millet İttifakıdır” diye konuştu.

Son günlerde yaşanan gerginliklerin muhalefet tarafından oluşturulan siyasi bir kurgu olduğunu vurgulayan Milletvekili Adayı Koç, “HDP ile açık işbirliği yapan Millet İttifakı siyasi çıkarları uğruna vatandaşlarımızı kutuplaştırıp mağdur edebiyatı yaparak gündemi değiştirmeye çalışıyor. Bu senaryoları biz defalarca gördük. Biz bu oyuna gelmeyeceğiz. Bunların ederi bu. Baktılar olmayacak, çamura yatmaya başladılar. Milletimiz bunların kurguladıkları kaos senaryolarını yırtıp çöpe atarak sandıkta gereken dersi verecektir. Bizim kurguyla, senaryoyla işimiz olmaz. Biz icraat partisiyiz! 20 yıldır yatırım ve hizmet ürettik, Türkiye'nin gelecek yüzyılında da dev projeler üretmeye ve milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.