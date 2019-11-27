İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Yabancı plakalı aracın yakıt deposunda kaçak bal ele geçirildi

Trabzon’da polis ekipleri tarafından durdurulan aracın yakıt deposunda ve bir ikamette yapılan aramada toplam 341 kilo gümrük kaçağı bal ele geçirildi.

Trabzon'da polis ekipleri tarafından durdurulan aracın yakıt deposunda ve bir ikamette yapılan aramada toplam 341 kilo gümrük kaçağı bal ele geçirildi.


Trabzon Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Of ilçesinde durumundan şüphelenen yabancı plakalı iki aracı durdurdu. Ekipler tarafından araçlarda yapılan aramada bir aracın yakıt deposunun içerisinde özel olarak tasarlanmış bir bölme tespit edildi. Bu bölme içerisine saklanmış halde 149 kilogram gümrük kaçağı bal ele geçirildi. Yapılan aramada iki araçta bulunan O.D., D.A., T.P. ve C.Y. isimli 4 şahıs gözaltına alınırken, C.Y. isimli şahsın evinde yapılan aramada 192 kilogram gümrük kaçağı bal ele geçirildi. Toplamda 341 kilogram bal gümrük kaçağı bal ele geçilirken, şüpheliler hakkında işlemlerin başladığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.