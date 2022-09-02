Yakınlarının mezar fotoğraflarına ve mezar konum bilgilerine artık bir tıkla ulaşabilecekler

Türkiye'de ilk kez Trabzon'da Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan Mezarlık Bilgi Sistemi (MEBİS) ile artık vatandaşlar hayatını kaybeden yakınlarının mezar fotoğraflarına, mezarlık konum bilgisine ve defin tarihine internet ortamında bir tıkla ulaşabilecek.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı Defin İşleri Şube Müdürlüğü bünyesinde Moloz mevkiinde yer alan Gasilhane bugün Kuran-ı Kerim tilaveti ve dualarla açıldı. Açılış töreninde konuşan Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu açılan tesisin çok önemli bir ihtiyacı karşılayacağını söyledi. Gümrükçüoğlu, “2021 yılında 13 bin 500 vatandaşımıza bu yılın ilk 8 ayında ise 8 bin vatandaşımıza cenaze hizmeti verdik” dedi.

Başkan Zorluoğlu, 2021 yılında çok önemli bir proje olan MEBİS-Mezarlık Bilgi Sistemi'ni hayata geçirdiklerini ifade ederek “Mezarlık Bilgi Sistemiyle artık vatandaşlarımız hayatını kaybeden yakınlarının mezar fotoğraflarına, mezarlık konum bilgisine ve defin tarihine internet ortamında ulaşabiliyor. Merkezde Ortahisar'da 3 bin 500 tane mezarımızı bu şekilde sayısallaştırdık” diye konuştu.

Mezarlık ve defin hizmetlerinden memnuniyet bütün anketlerde en yüksek oranda çıkıyor

Cenaze hizmetlerinin belediye için çok önemli yere sahip olduğunu kaydeden Zorluoğlu, “Cenaze hizmetleri Büyükşehir Belediyemiz için çok çok önemli bir yere sahiptir. Belediye hizmetleri memnuniyet anlamında gururla ifade etmem gerekirse mezarlık ve defin hizmetlerinden memnuniyet bütün anketlerde en yüksek oranda çıkıyor. Trabzon'da şu ana kadar ağırlıklı olarak defin yıkama kefenleme gibi hizmetler Bahçecik'teki camimizin içerisinde bulunan müştemilatta gerçekleşiyordu. Ancak orası hem ulaşım anlamında hem de kapasite anlamında yetersiz hale geldiği için yeni bir gasil hane ihtiyacı hâsıl oldu ve bu çerçevede yaptığımız çalışmalar neticesinde hizmete açacağımız modern bütün ihtiyaçlarımızı karşılayacak kapasitedeki gasil haneyi ve Defin İşleri Şube Müdürlüğümüzün hizmet binasını tamamlamış olduk. 2019 yılında göreve geldiğimizde cenaze hizmetleri yalnızca Ortahisar eski Trabzon merkez dahilinde Büyükşehir Belediyesi tarafından veriliyor iken bugün itibariyle 18 ilçemiz ve 708 mahallemizin tamamında o hizmetleri vatandaşlarımıza sunuyoruz. 2021 yılında 13 bin 500 vatandaşımıza bu yılın ilk 8 ayında ise 8 bin vatandaşımıza cenaze hizmeti verdik. Hizmete açacağımız tesis 3 dönüm üzerine kuruldu ve bin metrekare kapalı alana sahip aynı anda 6 tane cenazeyi yıkayabilecek ve 15 tane cenazeye de hizmet edebilecek morg imkânına sahip” ifadelerini kullandı.

Sistem Türkiye'de ilk olma özelliği de taşıyor

Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan projeyi hizmete sunduklarını kaydeden Zorluoğlu, “Çok önemli bir çalışmayı 2021 yılı itibariyle hayata geçirdik. MEBİS-Mezarlık Bilgi Sistemiyle artık vatandaşlarımız hayatını kaybeden yakınlarının mezar fotoğraflarına mezarlık konum bilgisini ve defin tarihini internet ortamında ulaşabiliyor. Merkezde Ortahisar'da 3 bin 500 tane mezarımızı bu şekilde sayısallaştırdık. Hedefimiz bütün Trabzon genelinde bütün ilçelerimizde bütün kabirlerimizi bu şekilde sayısallaştırarak insanlarımızın bu bilgilere internet ortamından da ulaşmasını sağlamak. Bu önemli bir proje Türkiye'de ilk olma özelliği de taşıyor. Buna benzer çalışmalar var ama bu kadar kapsamlı bir elektronik sistem hizmeti sadece Trabzon'da Büyükşehir Belediyesi tarafından uygulamaya kondu” şeklinde konuştu.

Açılışa katılan Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu da yaptığı konuşmada böyle güzel bir hizmeti sunmada emeği geçenlere teşekkür ederken, daha sonra gasilhaneyi gezdi.