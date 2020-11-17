Yaklaşık 140 yıllık medreseye restorasyon çalışması

Trabzon'un Tonya ilçesi İskenderli Mahallesinde 19. yüzyılın son çeyreğinde inşa edildiği bilinen yaklaşık 140 yıllık tarihi Turalı Medresesi bugüne kadar çeşitli onarımlar görerek bazı bilinçsiz müdahalelere maruz kalsa da yapı yeniden restore edilerek yerli ve yabancı turistlerin ziyaretine açılacak.

Yapının onarım ihtiyacı doğrultusunda çalışmalara başlayan Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğü, mülkiyet sorunlarının çözümünün ardından 2018 yılında eski eser projelerini çizdirerek Koruma Kurulu onaylarını aldı. Medrese, 2020 yılının ilk çeyreğinde restorasyon ihalesi gerçekleştirilerek restorasyon çalışmaları titizlikle sürüyor.

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemi sürecine rağmen, alınan önlemler ve tedbirler ile Trabzon Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restorasyonu sürdürülen eserin, 2021 yılının ilk aylarında tamamlanarak hizmete açılması hedefleniyor.