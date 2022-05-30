İhlas Haber Ajansı

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Yaklaşık 40 yıl önceki kumsal halini alınca oraya akın ettiler

Karadeniz Sahil Yolu yapımı sırasında kayalarla doldurulan Trabzon sahili denizin çekilmesiyle yeniden 40 yıl önceki kumluk halini alırken havaların ısındığı bu günlerde yoğunluğu ile dikkat çekiyor.


Trabzon'da Karadeniz Sahil Yolu yapımı sırasında kayalarla doldurulan sahil şeridi yapılan dolgu çalışmalarının ardından geçtiğimiz yıl tekrar kumsal halini aldı. 40 yıl önceki kumsal halini yeniden gözler önüne seren sahil, denizin giderek çekilmesiyle adeta plaja dönüşürken, havanın sıcak olmasını fırsat bilenlerin bazısı denize girdi bazısı da piknik yaptı.


Sahil yolu yapımı nedeniyle kaybolan plajlarının yeniden oluşması vatandaşları memnun ederken, özellikle Ayasofya-Beşirli arasındaki 'Uzunkum' olarak anılan sahil şeridi şehrin en gözde mekanlarından biri haline geldi.

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