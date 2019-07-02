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Yamaç paraşütü yaparken ağaca takılıp mahsur kaldı

Trabzon’un Çaykara ilçesine bağlı Uzungöl’de yamaç paraşütü yapan bir kişi ağaçlara takılıp mahsur kaldı.

Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Uzungöl'de yamaç paraşütü yapan bir kişi ağaçlara takılıp mahsur kaldı.


Trabzon'un Çaykara ilçesindeki turizm merkezi Uzungöl'de yamaç paraşütü yapan L. Güner (40) iniş yaptığı esnada ağaçlara takıldı. Paraşütü ile birlikte ağaçta mahsur kalan Güner'i gören çevredeki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine Uzungöl'e giden AFAD ekipleri, Güner'i takıldığı ağaçtan kurtararak 112 acil ekiplerine teslim etti. Güner'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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